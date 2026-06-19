Все лето делаю оладьи из зеленого лука: вкусный способ съесть много витаминов — подаю с чесночным соусом

Все лето делаю оладьи из зеленого лука: вкусный способ съесть много витаминов — подаю с чесночным соусом

Как только на грядках начинает активно расти зеленый лук, я сразу вспоминаю этот простой рецепт. Многие добавляют его понемногу в салаты или окрошку, а я готовлю целую тарелку ароматных оладий. Получаются они мягкими внутри, с аппетитной румяной корочкой и ярким свежим вкусом.

Особенно нравится, что в таком виде можно легко использовать большой пучок зелени за один раз. А если подать оладьи с простым чесночным соусом на основе сметаны, они исчезают со стола еще горячими.

Для приготовления вам понадобится: зеленый лук — 100 г, яйца — 2 шт., мука пшеничная — 40 г, разрыхлитель — 1/3 ч. л., соль — щепотка, сахар — щепотка, растительное масло — 1 ст. л. для жарки. Для соуса: сметана — 100 г, чеснок — 2 зубчика, укроп — несколько веточек, соль — по вкусу.

Зеленый лук мелко нарежьте и слегка разомните толкушкой, чтобы он стал мягче и пустил сок. Добавьте яйца, муку, разрыхлитель, соль и сахар, затем тщательно перемешайте до однородности.

На сковороде разогрейте немного масла и выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарьте на умеренном огне с обеих сторон до золотистой корочки. Для соуса смешайте сметану с измельченным чесноком, рубленым укропом и щепоткой соли. Подавайте оладьи горячими вместе с ароматным соусом.