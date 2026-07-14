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14 июля 2026 в 21:04

Куриные растрепки с кабачком — все смешиваю в одной миске и выкладываю ложкой. Получаются сочными внутри и с хрустящей корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется чего-то вкусного и быстрого на ужин, готовлю куриные растрепки с кабачком. Кабачок делает куриное филе невероятно сочным, а благодаря сыру и специям котлетки получаются ароматными, румяными и исчезают со сковороды быстрее обычных отбивных.

Главное — хорошо отжать кабачок, тогда растрепки отлично держат форму и остаются нежными внутри. Подавать их можно со сметанным соусом, свежими овощами или любимым гарниром.

Для приготовления вам понадобится: куриное филе — 500 г, молодой кабачок — 250 г, твердый сыр — 80 г, яйца — 2 шт., мука или кукурузный крахмал — 3 ст. л., чеснок — 2 зубчика, зеленый лук или укроп — небольшой пучок, соль — 1 ч. л., черный молотый перец — по вкусу, копченая паприка — 1 ч. л., растительное масло для жарки.

Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. Кабачок натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите лишний сок. Сыр натрите на мелкой терке, чеснок пропустите через пресс, зелень измельчите.

Соедините курицу, кабачок, сыр, яйца, чеснок, зелень, муку, паприку, соль и перец. Хорошо перемешайте и оставьте массу на 10–15 минут.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выкладывайте массу столовой ложкой, слегка прижимая, чтобы получились тонкие растрепки. Обжаривайте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой золотистой корочки. Затем переложите на бумажное полотенце.

Личный опыт

Эти растрепки летом готовлю едва ли не чаще обычных котлет. Кабачок делает их особенно сочными, а сыр придает аппетитную румяную корочку. Домашние любят есть их даже холодными — с чесночным соусом или просто со свежими помидорами.

Проверено редакцией
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