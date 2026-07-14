Российский город оказался полностью обесточен

Горловка в Донецкой Народной Республике полностью обесточена из-за аварии, сообщил глава города Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, в настоящий момент предпринимаются действия для восстановления энергоснабжения.

В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. В настоящее время принимаются меры по устранению аварии, — написал он.

Ранее сообщалось, что более 70 бригад компании «Россети Московский регион» устраняли последствия циклона, который вызвал локальные перебои с электроснабжением на севере Подмосковья. Энергетики призывали жителей соблюдать правила безопасности и не приближаться к оборванным линиям электропередачи.

До этого губернатор города-героя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе существенно снижен лимит потребляемой энергии из-за аварии на магистральных сетях за пределами региона. Он добавил, что электричество может отсутствовать до шести часов.

Также мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах города было отключено электроснабжение у 26 тыс. абонентов. По его словам, произошло отключение 235 подстанций.