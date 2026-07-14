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14 июля 2026 в 21:29

Автобус сбил 26-летнюю девушку в Ярославле

Жительница Магадана получила серьезные травмы после наезда автобуса в Ярославле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Автобус в Ярославле сбил 26-летнюю жительницу Магадана, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона. Девушка госпитализирована с серьезными травмами.

Предварительно, автобус ехал на красный. Сбил женщину. Травмы очень серьезные, сейчас ей делают операцию, — подчеркнул собеседник.

ДТП произошло на проспекте Октября. На месте происшествия проводятся оперативные мероприятия.

Ранее стало известно, что водитель Mitsubishi сбила 10-летнего мальчика, который ехал на велосипеде в Севастополе. Из-за полученных в результате ДТП травм ребенка госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Также сообщалось, что известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП в Бразилии. Авария произошла в штате Мараньян недалеко от города Тимон. Коста направлялась в Кашиас на выступление. В машину 32-летней исполнительницы врезался пикап.

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