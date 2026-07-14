Никаких дрожжей: беру сметану, майонез и 1 яйцо — тесто для пиццы за 5 минут и ничего раскатывать не нужно

Никаких дрожжей: беру сметану, майонез и 1 яйцо — тесто для пиццы за 5 минут и ничего раскатывать не нужно

Больше не замешиваю дрожжевое тесто, когда хочется домашней пиццы. Смешиваю сметану, майонез и яйцо, добавляю муку — получается жидкое тесто, которое не нужно раскатывать. Его достаточно распределить силиконовой лопаткой по силиконизированному пергаменту, добавить любимую начинку и отправить в духовку.

Пицца получается с мягким, нежным коржом, который отлично пропекается и выдерживает большое количество начинки. Главное — не делать слой теста слишком толстым.

Для приготовления вам понадобится: сметана — 4 ст. л., майонез — 4 ст. л., яйцо — 1 шт., мука — 8 ст. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — щепотка.

Для начинки: томатный соус — 2–3 ст. л., ветчина или колбаса — 120 г, шампиньоны — 100 г, помидоры черри — 6–8 шт., красный лук — 1/2 шт., моцарелла для пиццы — 180 г, орегано — 1 ч. л.

Смешайте сметану, майонез, яйцо, соль, муку и разрыхлитель до однородной массы. Противень застелите силиконизированным пергаментом и силиконовой лопаткой распределите тесто тонким ровным слоем. Сверху смажьте томатным соусом, выложите ломтики ветчины, шампиньоны, лук и помидоры. Посыпьте натертой моцареллой, добавьте орегано и выпекайте при 190 °С около 20–25 минут, пока сыр не расплавится, а края не станут золотистыми.

Личный опыт

Такую пиццу готовлю, когда времени совсем мало. Главное — не пытаться раскатывать это тесто, а именно размазать его лопаткой по силиконизированному пергаменту. Тогда корж получается тонким, нежным и отлично пропекается, а начинки можно добавить столько, сколько хочется.