В грузинской кухне овощные салаты занимают особое место — они свежие, ароматные и прекрасно дополняют мясные блюда или подаются как самостоятельная закуска. Три варианта рецепта салата «Овощи по-грузински» отличаются редкими способами приготовления и ингредиентами, которые добавляют изюминку и делают блюдо запоминающимся.

Свежий салат «Овощи по-грузински» с заправкой из грецких орехов и зеленых томатов

Для этого рецепта понадобятся спелые помидоры (красные — 400 г), огурцы (свежие — 300 г), зеленые томаты (необычный акцент — 200 г), красный лук (1 шт.), болгарский перец (1 шт.), кинза и базилик (по большому пучку), грецкие орехи (очищенные — 100 г), чеснок (3 зубчика), хмели-сунели (1 ч. л.), яблочный уксус (2 ст. л.), оливковое масло (2 ст. л.), сванская соль (по вкусу) и щепотка молотого кориандра.

Овощи нарежьте крупными кусочками или полукольцами, зелень порвите руками. Грецкие орехи, чеснок, уксус, специи и немного теплой воды измельчите в пасту блендером или ступкой до состояния густого соуса. Смешайте овощи с заправкой, дайте постоять 10–15 минут. Готово!

Калорийность на 100 г: около 85 ккал. БЖУ: белки — 2,5 г, жиры — 6 г, углеводы — 7 г.

Полезные свойства: грецкие орехи богаты омегой-3 и антиоксидантами, которые поддерживают сердце и снижают воспаление; кинза и овощи улучшают пищеварение благодаря клетчатке.

Сохраните рецепт: 3 варианта салата «Овощи по-грузински» на обед или ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Запеченный салат «Овощи по-грузински» с баклажанами и гранатом

Понадобятся баклажаны (средние — 3 шт.), помидоры (мясистые — 300 г), красный лук (1 шт.), гранат (зерна — 100 г), грецкие орехи (80 г), кинза (большой пучок), чеснок (2 зубчика), голубой фенугрек (уцхо-сунели — 1 ч. л.), молотый кориандр и имеретинский шафран (по щепотке), лимонный сок (из половины лимона), оливковое масло (3 ст. л.) и соль по вкусу.

Баклажаны нарежьте полосками, сбрызните маслом, посолите и запеките в духовке при 200°C около 25–30 минут до мягкости и легкой карамелизации — редкий способ, сохраняющий больше полезных веществ, чем жарка. Овощи и зелень смешайте, добавьте зерна граната. Орехи с чесноком, специями, соком лимона и водой взбейте в кремообразную заправку, полейте салат и перемешайте.

Калорийность на 100 г: около 95 ккал. БЖУ: белки — 3 г, жиры — 7 г, углеводы — 8 г.

Полезные свойства: баклажаны богаты клетчаткой и помогают контролировать вес, а гранат — мощный антиоксидант для иммунитета; орехи снабжают организм полезными жирами.

Сохраните рецепт: 3 варианта салата «Овощи по-грузински» на обед или ужин Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Салат «Овощи по-грузински» с обжаренными овощами и соусом на основе свеклы

Понадобятся свекла (варено-запеченная — 300 г), болгарский перец (2 шт.), огурцы (250 г), помидоры (300 г), красный лук (1 шт.), грецкие орехи (90 г), кинза и петрушка (по пучку), чеснок (4 зубчика), ткемали (или гранатовый соус — 2 ст. л.), хмели-сунели (1 ч. л.), растительное масло (2 ст. л.), соль и щепотка острого перца.

Свеклу и перец предварительно запеките или обжарьте до легкой корочки для дымного аромата — этот редкий акцент придает глубину вкусу. Нарежьте все овощи, зелень измельчите. Орехи, чеснок, ткемали и специи разотрите в густую пасту, разбавив водой. Заправьте салат и подавайте слегка теплым.

Калорийность на 100 г: около 90 ккал. БЖУ: белки — 2,8 г, жиры — 6,5 г, углеводы — 9 г.

Полезные свойства: свекла улучшает кроветворение и давление благодаря нитратам; орехи и зелень поддерживают мозг и иммунитет.

Эти рецепты салата «Овощи по-грузински» помогут разнообразить меню и удивить гостей необычными сочетаниями.

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