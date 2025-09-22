Баклажаны как свежие: хитрость идеальной заморозки для рагу и икры

Хотите лакомиться вкусными баклажанами даже холодной зимой? Правильная заморозка поможет сохранить их вкус и аромат до нового урожая. Сегодня раскроем все секреты того, как правильно заморозить баклажаны на зиму, чтобы после разморозки они оставались упругими и вкусными.

Главный вопрос — кожура. Ее можно не снимать, она хорошо переносит заморозку. Но если планируете делать икру или пюре, лучше очистить. Нарезайте овощ так, как планируете использовать: кубиками для рагу, кружочками для гриля, соломкой для быстрой обжарки в воке или простой сковороде.

Обязательный этап — удаление горечи! Пересыпьте кусочки солью, оставьте на 20–30 минут, а затем промойте и обсушите. Бланшируйте 2–3 минуты в кипятке — это сохранит цвет и текстуру. Охладите в ледяной воде и тщательно просушите. Замораживайте порционно, разложив их на доске лишь в один слой, а потом пересыпайте в плотные полиэтиленовые пакеты или в специальные контейнеры для низких температур, выпустив воздух.

Этот проверенный метод — ответ на вопрос о том, как правильно заморозить баклажаны на зиму. Теперь вы сможете легко готовить любимые летние блюда в любой момент!

