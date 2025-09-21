«Интервидение-2025»
Зимой они будут стоить по 500 рублей, поэтому замораживаем: 5 способов заготовки кабачков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зимой они будут стоить по 500 рублей, поэтому замораживаем! Рассказываем про 5 способов заготовки кабачков. Заморозка — лучший способ сохранить летний урожай для супов, рагу, оладий и запеканок. Правильная подготовка гарантирует идеальную текстуру после разморозки!

  1. Лодочки. Идеально для фаршировки. Разрезаем вдоль, удаляем мякоть ложкой. Сушим полотенцем, замораживаем порционно.
  2. Кружочки (толщина 1 см). Для жарки и гриля. Нарезаем, раскладываем на доске на расстоянии. Заморозить 3 часа → переложить в пакет.
  3. Полоски (0.3-0.4 см) Для овощной лапши и стри-фрай. Нарезаем соломкой, сушим, замораживаем россыпью.
  4. Кубики. Для супов и рагу. Режем кубиками, промокаем салфеткой. Заморозить отдельно → пересыпать в контейнер.
  5. Тёртый кабачок. Для оладий и соусов. Важно: отжать сок ДО и ПОСЛЕ разморозки! Трём на тёрке, отжимаем через марлю. Распределяем тонким слоем в пакете → замораживаем пластом.

Нюансы: хранение: до 6 месяцев при -18°C, повторная заморозка недопустима, размораживать только в холодильнике или сразу готовить.

Ранее мы готовили баклажаны с чесноком на зиму! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно.

