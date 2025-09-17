Баклажаны с чесноком на зиму! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно

Баклажаны с чесноком на зиму! Невероятно ароматная, пикантная и сытная закуска, которая станет вашей любимой в сезон простуд! Идеально дополняет картофель, мясо или просто намазывается на хлеб. А в пост — это настоящее спасение и удовольствие! Готовьте побольше — банки будут улетать мгновенно!
Ингредиенты
- Баклажаны — 5 кг
- Масло растительное — 500 мл
- Чеснок — 150 г
- Соль — 500 г (для вымачивания)
Для маринада
- Вода — 5 л
- Уксус 9% — 200 мл
Приготовление
- Баклажаны нарежьте кубиками среднего размера. Пересыпьте их всей солью, хорошо перемешайте и оставьте на 1–1,5 часа, чтобы выделился горький сок. Тщательно промойте баклажаны в нескольких водах. Откиньте на дуршлаг. Приготовьте маринад: в большой кастрюле вскипятите 5 литров воды, влейте уксус. Партиями опускайте баклажаны в кипящий маринад и варите 7–10 минут до мягкости.
- Откиньте вареные баклажаны на дуршлаг. Чеснок очистите и пропустите через пресс или очень мелко порубите. В горячие баклажаны сразу добавьте растительное масло и подготовленный чеснок. Аккуратно, но тщательно перемешайте. Горячую закуску разложите по стерилизованным банкам, сразу закатайте стерильными крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Храните в прохладном месте. Приятного аппетита!
