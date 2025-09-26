Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 13:00

Маринованные помидоры по-польски: вкусная зимняя закуска с луком и петрушкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Попробовав эти помидоры по-польски всего один раз, вы будете ждать следующего сезона с нетерпением! Идеальный баланс сладости, кислинки и аромата зелени делает эту закуску настоящим хитом на зимнем столе. Хрустящие помидорки с луком и чесноком исчезают из банок мгновенно — готовьте сразу побольше!

Ингредиенты

  • Помидоры средние — 1,5 кг
  • Лук репчатый — 3 шт.
  • Чеснок — 6 зубчиков
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Масло растительное — 3 ст. л.
  • Уксус 9% — 3 ст. л.

Для маринада (на 1 л воды)

  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 1 ст. л.

Приготовление

  1. На дно стерилизованных банок выложите слой лука полукольцами, зелени и пластинок чеснока. Помидоры нарежьте дольками, плотно уложите в банки, переслаивая луком и зеленью. Верхним слоем должен быть лук.
  2. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Залейте банки кипящим маринадом, добавьте в каждую по 1 ст. л. масла и уксуса. Накройте крышками, стерилизуйте 10–15 минут, закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы готовили помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму.

соленья
домашние заготовки
помидоры
закатки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
