Маринованные помидоры по-польски: вкусная зимняя закуска с луком и петрушкой

Попробовав эти помидоры по-польски всего один раз, вы будете ждать следующего сезона с нетерпением! Идеальный баланс сладости, кислинки и аромата зелени делает эту закуску настоящим хитом на зимнем столе. Хрустящие помидорки с луком и чесноком исчезают из банок мгновенно — готовьте сразу побольше!
Ингредиенты
- Помидоры средние — 1,5 кг
- Лук репчатый — 3 шт.
- Чеснок — 6 зубчиков
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Укроп свежий — 1 пучок
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Уксус 9% — 3 ст. л.
Для маринада (на 1 л воды)
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 1 ст. л.
Приготовление
- На дно стерилизованных банок выложите слой лука полукольцами, зелени и пластинок чеснока. Помидоры нарежьте дольками, плотно уложите в банки, переслаивая луком и зеленью. Верхним слоем должен быть лук.
- Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Залейте банки кипящим маринадом, добавьте в каждую по 1 ст. л. масла и уксуса. Накройте крышками, стерилизуйте 10–15 минут, закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.
