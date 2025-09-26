Маринованные помидоры по-польски: вкусная зимняя закуска с луком и петрушкой

Попробовав эти помидоры по-польски всего один раз, вы будете ждать следующего сезона с нетерпением! Идеальный баланс сладости, кислинки и аромата зелени делает эту закуску настоящим хитом на зимнем столе. Хрустящие помидорки с луком и чесноком исчезают из банок мгновенно — готовьте сразу побольше!

Ингредиенты

Помидоры средние — 1,5 кг

Лук репчатый — 3 шт.

Чеснок — 6 зубчиков

Петрушка свежая — 1 пучок

Укроп свежий — 1 пучок

Масло растительное — 3 ст. л.

Уксус 9% — 3 ст. л.

Для маринада (на 1 л воды)

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Приготовление

На дно стерилизованных банок выложите слой лука полукольцами, зелени и пластинок чеснока. Помидоры нарежьте дольками, плотно уложите в банки, переслаивая луком и зеленью. Верхним слоем должен быть лук. Для маринада вскипятите воду с солью и сахаром. Залейте банки кипящим маринадом, добавьте в каждую по 1 ст. л. масла и уксуса. Накройте крышками, стерилизуйте 10–15 минут, закатайте. Переверните банки, укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте.

Ранее мы готовили помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму.