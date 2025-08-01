Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму! Этот проверенный 10-летним опытом рецепт — настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Минимум хлопот — максимум вкуса.
Ингредиенты
- Помидоры (средние, плотные)
- Огурцы (небольшие, с пупырышками)
- Чеснок — 2–3 зубчика на банку
- Петрушка — 2–3 веточки
- Перец горький (по желанию) — 1 колечко
- Перец душистый — 3–4 горошины
- Перец черный — 5–6 горошин
Маринад (на 1 л воды)
- Соль — 1 ст. л. (без горки)
- Сахар — 3 ст. л.
- Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.
Приготовление
- Подготовка. Стерилизуем банки. Овощи моем. Огурцы обрезаем с кончиков.
- Укладка. На дно — специи, чеснок, зелень. Плотно укладываем огурцы и помидоры (можно слоями).
- Бланшировка. Заливаем кипятком на 10 минут, затем воду сливаем в кастрюлю.
- Маринад. На этой воде (1 л) готовим маринад — добавляем соль, сахар, доводим до кипения. В конце — уксус.
- Закатка. Заливаем кипящим маринадом, сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем на 24 часа.
Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.