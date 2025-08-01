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01 августа 2025 в 08:00

Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму! Этот проверенный 10-летним опытом рецепт — настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Минимум хлопот — максимум вкуса.

Ингредиенты

  • Помидоры (средние, плотные)
  • Огурцы (небольшие, с пупырышками)
  • Чеснок — 2–3 зубчика на банку
  • Петрушка — 2–3 веточки
  • Перец горький (по желанию) — 1 колечко
  • Перец душистый — 3–4 горошины
  • Перец черный — 5–6 горошин

Маринад (на 1 л воды)

  1. Соль — 1 ст. л. (без горки)
  2. Сахар — 3 ст. л.
  3. Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Подготовка. Стерилизуем банки. Овощи моем. Огурцы обрезаем с кончиков.
  2. Укладка. На дно — специи, чеснок, зелень. Плотно укладываем огурцы и помидоры (можно слоями).
  3. Бланшировка. Заливаем кипятком на 10 минут, затем воду сливаем в кастрюлю.
  4. Маринад. На этой воде (1 л) готовим маринад — добавляем соль, сахар, доводим до кипения. В конце — уксус.
  5. Закатка. Заливаем кипящим маринадом, сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем на 24 часа.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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