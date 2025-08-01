Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму

Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму

Помидоры и огурцы в одном маринаде «Ассорти»! Лето в банке на зиму! Этот проверенный 10-летним опытом рецепт — настоящая палочка-выручалочка для хозяек! Минимум хлопот — максимум вкуса.

Ингредиенты

Помидоры (средние, плотные)

Огурцы (небольшие, с пупырышками)

Чеснок — 2–3 зубчика на банку

Петрушка — 2–3 веточки

Перец горький (по желанию) — 1 колечко

Перец душистый — 3–4 горошины

Перец черный — 5–6 горошин

Маринад (на 1 л воды)

Соль — 1 ст. л. (без горки) Сахар — 3 ст. л. Уксусная эссенция 70% — 1 ч. л.

Приготовление

Подготовка. Стерилизуем банки. Овощи моем. Огурцы обрезаем с кончиков. Укладка. На дно — специи, чеснок, зелень. Плотно укладываем огурцы и помидоры (можно слоями). Бланшировка. Заливаем кипятком на 10 минут, затем воду сливаем в кастрюлю. Маринад. На этой воде (1 л) готовим маринад — добавляем соль, сахар, доводим до кипения. В конце — уксус. Закатка. Заливаем кипящим маринадом, сразу закатываем. Переворачиваем, укутываем на 24 часа.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.