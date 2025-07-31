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31 июля 2025 в 11:30

Хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие корнишоны в маринаде – классика домашних заготовок! Эти ароматные огурчики с идеальным балансом специй и легкой кислинкой покоряют с первой пробы. Рецепт проверен годами – закуска получается неизменно хрустящей и невероятно вкусной. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!

Ингредиенты (на трехлитровую банку)

  • Огурцы мелкие с пупырышками – 1,5–2 кг
  • Вода – 1,5 л
  • Соль – 1,5 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Лист хрена – ½ шт.
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Зонтики укропа – 2–3 шт.
  • Перец душистый горошком – 15 шт.
  • Чеснок – 5–6 зубчиков
  • Уксусная кислота 70% – 1,5 ч. л.

Приготовление

  1. Тщательно вымойте огурцы, обрежьте кончики с обеих сторон и замочите в холодной воде на 2–3 часа. В кастрюле приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте хрен, лаврушку, укроп, перец и очищенный чеснок.
  2. Прокипятите 2–3 минуты. В стерилизованные банки плотно уложите огурцы, залейте горячим (80–90 °C) маринадом, добавьте уксусную кислоту и сразу закатайте. Банки переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

соленья
закатки
закрутки
домашние заготовки
огурцы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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