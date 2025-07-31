Хрустящие корнишоны в маринаде — классика заготовок! Простая закатка

Хрустящие корнишоны в маринаде – классика домашних заготовок! Эти ароматные огурчики с идеальным балансом специй и легкой кислинкой покоряют с первой пробы. Рецепт проверен годами – закуска получается неизменно хрустящей и невероятно вкусной. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания!
Ингредиенты (на трехлитровую банку)
- Огурцы мелкие с пупырышками – 1,5–2 кг
- Вода – 1,5 л
- Соль – 1,5 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Лист хрена – ½ шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Зонтики укропа – 2–3 шт.
- Перец душистый горошком – 15 шт.
- Чеснок – 5–6 зубчиков
- Уксусная кислота 70% – 1,5 ч. л.
Приготовление
- Тщательно вымойте огурцы, обрежьте кончики с обеих сторон и замочите в холодной воде на 2–3 часа. В кастрюле приготовьте маринад: вскипятите воду с солью и сахаром, добавьте хрен, лаврушку, укроп, перец и очищенный чеснок.
- Прокипятите 2–3 минуты. В стерилизованные банки плотно уложите огурцы, залейте горячим (80–90 °C) маринадом, добавьте уксусную кислоту и сразу закатайте. Банки переверните, укутайте и оставьте до полного остывания.
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