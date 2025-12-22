Новый год-2026
Банки стоят без дела до весны: как вкусно и с пользой использовать соленые огурцы, чтобы ничего не пропало

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зимние заготовки часто делаются с запасом, и к концу холодов в кладовке остаются банки, до которых так и не дошли руки. Соленые огурцы особенно жалко выбрасывать, ведь они легко превращаются в полноценные блюда. Я давно использую такие остатки в повседневной готовке и точно знаю, куда их пристроить с пользой.

Самый простой вариант — солянка. Это сытный суп, куда можно отправить соленые огурцы, колбасу и любые копчености. Лук обжаривают до золотистости, добавляют томатную пасту и прогревают минуту. В кипящую воду кладут мясные продукты, огурцы и оливки, варят до готовности, затем соединяют с зажаркой и держат на огне еще пять минут. Получается густо и ароматно.

Второе удачное блюдо — азу. Говядину обжаривают с луком и морковью, добавляют соленые огурцы и томатную пасту, вливают воду и тушат около часа. Картофель жарят отдельно до румяности, затем соединяют с мясом. Просто, сытно и без лишних затрат.

Ранее сообщалось, что, если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.

