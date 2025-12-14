Необычные тосты из кукурузной поленты — яркий завтрак и эффектная закуска для фуршета, которую готовят за два этапа

Если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.

Для приготовления возьмите: полента — 150 г, вода — 500 мл, сливочное масло — 30 г, подсолнечное — 40 мл, сливочный сыр — 60 г, яйца — 3 шт., форель слабосоленая — 120 г, редис — 50 г, укроп — 10 г, соль и перец — по вкусу.

Вскипятите воду, всыпьте поленту тонкой струей, варите 2–3 минуты, добавьте сливочное масло и выложите в контейнер в пласт 1,5–2 см. После охлаждения нарежьте ломтики, обжарьте до золотистой корочки. Сверху намажьте сыр, добавьте скрембл из яиц, форель, редис и укроп. Тосты готовы — яркие, питательные и очень эффектные.

