14 декабря 2025 в 12:32

Необычные тосты из кукурузной поленты — яркий завтрак и эффектная закуска для фуршета, которую готовят за два этапа

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.

Для приготовления возьмите: полента — 150 г, вода — 500 мл, сливочное масло — 30 г, подсолнечное — 40 мл, сливочный сыр — 60 г, яйца — 3 шт., форель слабосоленая — 120 г, редис — 50 г, укроп — 10 г, соль и перец — по вкусу.

Вскипятите воду, всыпьте поленту тонкой струей, варите 2–3 минуты, добавьте сливочное масло и выложите в контейнер в пласт 1,5–2 см. После охлаждения нарежьте ломтики, обжарьте до золотистой корочки. Сверху намажьте сыр, добавьте скрембл из яиц, форель, редис и укроп. Тосты готовы — яркие, питательные и очень эффектные.

Ранее сообщалось, что самые эффектные блюда делаются буквально из пары продуктов, и этот салат — отличное доказательство. Он яркий, сочный, с необычным вкусом, и при этом не требует долгой подготовки. Такой вариант особенно удобен, когда хочется праздничного разнообразия без лишних хлопот.

Необычные тосты из кукурузной поленты — яркий завтрак и эффектная закуска для фуршета, которую готовят за два этапа Если хочется порадовать семью или гостей чем-то красивым и сытным, обратите внимание на тосты из кукурузной поленты. Они выглядят необычно, вкусны и легко готовятся, особенно если приготовить основу с вечера. Этот рецепт подойдет даже для неспешного утра.
полента (кукурузная крупа мелкого помола) — 150 г;
вода — 500 мл;
масло сливочное — 30 г;
масло подсолнечное — 40 мл;
сыр сливочный творожный — 60 г;
яйца куриные — 3 шт.;
форель слабосоленая (филе) — 120 г;
редис свежий — 50 г;
укроп свежий — 10 г;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу.
Вскипятите воду, всыпьте поленту тонкой струей, варите 2–3 минуты, добавьте сливочное масло и выложите в контейнер в пласт 1,5–2 см.
После охлаждения нарежьте ломтики, обжарьте до золотистой корочки.
Сверху намажьте сыр, добавьте скрембл из яиц, форель, редис и укроп.
