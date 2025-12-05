Простой салат, который выглядит празднично и готовится за минуты: неожиданное сочетание вкусов — идеальная находка для новогоднего стола

Иногда самые эффектные блюда делаются буквально из пары продуктов, и этот салат — отличное доказательство. Он яркий, сочный, с необычным вкусом, и при этом не требует долгой подготовки. Такой вариант особенно удобен, когда хочется праздничного разнообразия без лишних хлопот.

Для «Авангарда» беру 300 г кисло-сладкого винограда, 200 г сыра, 3 зубчика чеснока и немного майонеза. Виноград промываю и разрезаю пополам, при желании удаляю косточки. Сыр и чеснок натираю на мелкой терке, затем соединяю все в глубокой миске. Добавляю щепотку соли, черный перец и зелень, перемешиваю и слегка заправляю майонезом. За счет сочетания сладкого винограда, соленого сыра и легкой чесночной остроты салат получается удивительно гармоничным и очень сочным. Он прекрасно подходит к игристому и мгновенно исчезает со стола.

