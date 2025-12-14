Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Вместо рулета с крабовыми палочками готовлю на Новый год эту вкусноту с кабачками и чесночком

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо рулетов с крабовыми палочками готовлю на Новый год эту вкусноту с кабачками, сыром и чесночком. Простота приготовления и потрясающий результат вас приятно удивят!

Для основы вам понадобится: 2 средних кабачка, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец. Кабачки натрите на мелкой терке, слегка отожмите сок. Добавьте яйца, муку, соль и перец, тщательно перемешайте. Тесто вылейте тонким слоем на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 10–15 минут при 180 °C до легкого закрепления. Для начинки смешайте 200 г тертого сыра, 3 ст. л. майонеза и 2-3 зубчика чеснока. Готовый горячий кабачковый корж переверните на полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите сырную начинку по всей поверхности. Аккуратно, с помощью полотенца, сверните плотный рулет. Дайте ему остыть и пропитаться в холодильнике 1-2 часа. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Вкус этого рулета — нежнейшая, слегка влажная кабачковая основа в сочетании с пикантной, сливочной сырной начинкой с яркой ноткой чеснока. Это легкая, но сытная закуска, которая идеально подходит для праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой: удивите гостей необычной закуской в Новый год.

