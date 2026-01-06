Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово

Вместо тортов на праздники всегда готовлю этот шоколадный рулет с творожной начинкой. Все максимально просто: испек один корж, намазал кремом — и готово.

Вкус потрясающий: легкий, пористый шоколадный бисквит и нежный, слегка маслянистый творожный крем создают идеальную гармонию.

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара до светлой пышной массы, аккуратно добавьте 100 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до сухой зубочистки. Горячий корж сразу переверните на полотенце, снимите пергамент и сверните в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать. Для крема взбейте 400 г мягкого творога (можно протереть через сито) с 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сахарной пудры и ванилином до гладкости. Остывший рулет аккуратно разверните, равномерно распределите творожный крем, оставляя свободными края. Сверните рулет, уже с начинкой. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

