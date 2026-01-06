Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 15:32

Вместо тортов на праздники готовлю шоколадный рулет: испек один корж, намазал кремом — и готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо тортов на праздники всегда готовлю этот шоколадный рулет с творожной начинкой. Все максимально просто: испек один корж, намазал кремом — и готово.

Вкус потрясающий: легкий, пористый шоколадный бисквит и нежный, слегка маслянистый творожный крем создают идеальную гармонию.

Рецепт: для бисквита взбейте 4 яйца с 150 г сахара до светлой пышной массы, аккуратно добавьте 100 г просеянной муки, 2 ст. л. какао и 1 ч. л. разрыхлителя. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 10–12 минут до сухой зубочистки. Горячий корж сразу переверните на полотенце, снимите пергамент и сверните в рулет вместе с полотенцем. Оставьте остывать. Для крема взбейте 400 г мягкого творога (можно протереть через сито) с 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сахарной пудры и ванилином до гладкости. Остывший рулет аккуратно разверните, равномерно распределите творожный крем, оставляя свободными края. Сверните рулет, уже с начинкой. Уберите в холодильник минимум на 2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить корзиночки из теста фило с шоколадным кремом.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте про сухую треску! Готовлю филе в сметанно-сырном соусе с чесноком — просто, сытно и очень вкусно
Общество
Забудьте про сухую треску! Готовлю филе в сметанно-сырном соусе с чесноком — просто, сытно и очень вкусно
Всего три ингредиента для хрустящего чуда. Картофельные «монетки» с розмарином — проще не бывает, а вкус — как в ресторане
Общество
Всего три ингредиента для хрустящего чуда. Картофельные «монетки» с розмарином — проще не бывает, а вкус — как в ресторане
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
Общество
Ужин из пачки фарша, к которому не нужен гарнир: мясной ролл — минимум времени и простые продукты
Этот рулет стал королем моего праздничного стола — с грибной начинкой и фисташками для хруста и эффектного вида
Общество
Этот рулет стал королем моего праздничного стола — с грибной начинкой и фисташками для хруста и эффектного вида
Забыли о магазинном печенье: делаю «Серпантин» из двух видов теста. Красивый узор-спираль, а готовится просто
Общество
Забыли о магазинном печенье: делаю «Серпантин» из двух видов теста. Красивый узор-спираль, а готовится просто
рецепты
рулеты
десерты
творог
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певица Семенова раскрыла, какую песню исполняет на каждом своем концерте
ВСУ ударили по детскому центру творчества на Херсонщине
Фаза Луны сегодня, 6 января: прибираемся, отменяем встречи, сидим дома
В МИД РФ заявили о преследовании российского танкера силами НАТО
Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения
Расчет «Мста-Б» уничтожил блиндажи с живой силой и попал на видео
В Костромской области ликвидируют последствия атаки БПЛА
Психолог рассказала, как проводить праздники вместе людям разных поколений
Певица Катя Семенова объяснила, почему простила мужа после череды его измен
Раскрыты планы «коалиции желающих» по размещению войск на Украине
ВСУ почти 800 раз атаковали Алешкинский округ
Авария оставила без воды десятки домов в российском городе
Экономист заявил об успешной борьбе с инфляцией в 2025 году
Наезд на обочину стал причиной гибели женщины и четырехлетнего мальчика
«Запоздалое заявление»: военэксперт о планах США создать мощный флот
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Фигуристка Горбачева вышла на связь после тяжелой операции в Германии
Измены, депрессия, обращение к участникам СВО: как живет Никита Кологривый
Ставка на арест Мадуро принесла трейдеру огромную прибыль
США и Евросоюз примут важное решение по безопасности Украины
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.