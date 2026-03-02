Рецепт для Великого поста — 2026: рулеты из запеченных баклажанов с овощной начинкой. Вкусно и просто

Готовила для себя — получилось для всех. Эти рулеты из баклажанов задумывались как легкое постное блюдо, но исчезли со стола первыми. Аромат запеченных овощей, чеснока и грибов делает закуску по-настоящему аппетитной и сытной.

Нежные слайсы баклажана, сочная овощная начинка и свежая зелень — просто, доступно и очень эффектно в подаче. Подойдут и для ужина, и для праздничного постного стола.

Ингредиенты: баклажаны — 2 крупных, морковь — 1 шт., лук — 1 крупный, шампиньоны — 200 г, чеснок — 2–3 зубчика, свежая зелень по вкусу, соль и специи по вкусу, немного растительного масла для запекания.

Приготовление: баклажаны нарежьте тонкими продольными пластинами, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. Смажьте маслом и запекайте при 180 °C около 15–20 минут до мягкости и легкой румяности. Для начинки лук, морковь и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь и грибы, готовьте до мягкости и испарения лишней влаги. В конце вмешайте измельченный чеснок, зелень и специи.

На каждый запеченный слайс выложите ложку начинки и аккуратно сверните рулетом. Подавайте теплыми или охлажденными, украсив зеленью.

Ранее мы делились рецептом постных яблочных оладий на минералке. Ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится.