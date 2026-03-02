Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 08:45

Рецепт для Великого поста — 2026: рулеты из запеченных баклажанов с овощной начинкой. Вкусно и просто

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Готовила для себя — получилось для всех. Эти рулеты из баклажанов задумывались как легкое постное блюдо, но исчезли со стола первыми. Аромат запеченных овощей, чеснока и грибов делает закуску по-настоящему аппетитной и сытной.

Нежные слайсы баклажана, сочная овощная начинка и свежая зелень — просто, доступно и очень эффектно в подаче. Подойдут и для ужина, и для праздничного постного стола.

Ингредиенты: баклажаны — 2 крупных, морковь — 1 шт., лук — 1 крупный, шампиньоны — 200 г, чеснок — 2–3 зубчика, свежая зелень по вкусу, соль и специи по вкусу, немного растительного масла для запекания.

Приготовление: баклажаны нарежьте тонкими продольными пластинами, слегка посолите и оставьте на 10 минут, затем промокните салфеткой. Смажьте маслом и запекайте при 180 °C около 15–20 минут до мягкости и легкой румяности. Для начинки лук, морковь и шампиньоны нарежьте мелкими кубиками. Обжарьте сначала лук, затем добавьте морковь и грибы, готовьте до мягкости и испарения лишней влаги. В конце вмешайте измельченный чеснок, зелень и специи.

На каждый запеченный слайс выложите ложку начинки и аккуратно сверните рулетом. Подавайте теплыми или охлажденными, украсив зеленью.

Ранее мы делились рецептом постных яблочных оладий на минералке. Ароматные вкусняшки понравятся даже тем, кто не постится.

Проверено редакцией
Читайте также
Жареные баклажаны с кабачками «Кади-ча» — корейская закуска, от которой невозможно оторваться! Идеально к мясу и не только
Общество
Жареные баклажаны с кабачками «Кади-ча» — корейская закуска, от которой невозможно оторваться! Идеально к мясу и не только
Баклажаны как грибы с майонезом и чесночком. Вкусно к картошечке или на хлебушек
Общество
Баклажаны как грибы с майонезом и чесночком. Вкусно к картошечке или на хлебушек
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Страны СНГ
Пашиняна выгнали из магазина во время предвыборной поездки
Пышный пирог с капустой на кефире без суеты
Семья и жизнь
Пышный пирог с капустой на кефире без суеты
Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками: лакомство из простых продуктов
Общество
Без сладостей в Великий пост не сижу — пеку рулет с яблоками: лакомство из простых продуктов
баклажаны
овощи
рулеты
Великий пост
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный спецслужбами Афганистана россиянин вышел на свободу
Мишустин анонсировал индексацию социальных пенсий
Россиян предупредили о подорожании цветов в преддверии 8 Марта
Актриса Снигирь «подсела» на магний из-за потопа
Стало известно о состоянии единственного выжившего в Прикамье туриста
В Кузбассе предъявлено обвинение по делу об убийстве двух человек
В США раскрыли, какую слабость Трампа обличила ситуация с Ираном
«Лечь под США»: политолог о вероятности участия Европы в войне против Ирана
Раскрыты новые подробности дела о теракте на Крымском мосту
Причастный к теракту на Крымском мосту проведет остаток жизни в тюрьме
«Ставят ребром»: Медведчук объяснил, почему переговоры с Западом невозможны
Медведчук указал на промах Зеленского
Раскрыто, зачем Трамп на самом деле развязал войну с Ираном
В Госдуме ответили, по какому региону ударит блокада Ормузского пролива
Карякина исключили из рейтинга FIDE спустя два дня после возвращения в него
«Короля губ» нашли мертвым в отеле
Жители Кузбасса пожаловались на торчащие штыри на пути в местную школу
Нутрициолог объяснила, какие продукты лучше всего есть весной
Гудок грузовика спас мужчину от огромного медведя
«Над нами военный самолет»: россияне в ОАЭ описали обстановку после ударов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.