Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 марта 2026 в 10:20

Пышный пирог с капустой на кефире без суеты

Пышный пирог с капустой на кефире без суеты Пышный пирог с капустой на кефире без суеты Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Любите домашнюю выпечку без лишних заморочек? Заливной пирог на кефире с хрустящей капустой — ваш идеальный выбор для семейного ужина. Готовится он моментально и всегда выходит сочным.

Для теста возьмите: 250 мл теплого кефира, пару яиц, 100 мл растительного масла, по чайной ложке соли, сахара, соды, 200 г муки. Начинка: 400–500 г свежей капусты, 1 мелкая луковица, морковка по вкусу, 2 ст. л. масла для обжарки, специи по предпочтению.

Начните с начинки: капусту порубите тонкими полосками, лук — мелким кубиком, морковь натрите. На сковороде разогрейте масло, спассеруйте лук до мягкости, вмешайте морковь на пару минут, добавьте капусту и готовьте под крышкой 10–15 минут, периодически мешая. Приправьте и охладите. Тесто у вас выйдет легким: в миске размешайте яйца с солью и сахаром, долейте кефир и масло, всыпьте муку с содой и перемешивайте до гладкой массы консистенцией жидкой сметаны.

Духовку выставьте на 180 градусов, форму смажьте или застелите пергаментом. Налейте половину теста, распределите овощи слоем, накройте остатком теста. Выпекайте 35–45 минут до аппетитной корочки — зубочистка выйдет чистой.

После остывания нарежьте заливной пирог на кефире и угощайте близких — аромат соберет всех за столом за минуту. Удачи на кухне, это блюдо покорит с первого кусочка!

Ранее мы поделились простым рецептом постного печенья.

Читайте также
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
Общество
Никаких дрожжей и долгого ожидания! Творожные булочки «Пушинки» с ванилью готовы через 20 минут
Назук — ароматный слоеный пирог родом из Армении, который покоряет с первого кусочка
Общество
Назук — ароматный слоеный пирог родом из Армении, который покоряет с первого кусочка
Дучмак — татарские ватрушки с картошкой: готовим за час, съедаем за минуту!
Семья и жизнь
Дучмак — татарские ватрушки с картошкой: готовим за час, съедаем за минуту!
Минус 5 см в талии: рецепт соуса, который меняет правила игры за стройность
Семья и жизнь
Минус 5 см в талии: рецепт соуса, который меняет правила игры за стройность
Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь
Общество
Тушеная капуста с черносливом и специями для Великого поста — на второй день раскрывается так, что пальчики оближешь
рецепты
пироги
выпечка
кефир
капуста
овощи
простые рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, кто подбил Трампа бомбить Иран
Раскрыто количество сброшенных на дворец Хаменеи бомб
Россиянам рассказали, как распознать взлом мессенджера
Назван возможный ответ Ирана на убийство Хаменеи
Суд арестовал неудавшегося убийцу-подрывника из Фрязино
«Город как будто вымер»: улицы Дубая полностью опустели после атак Ирана
Афганистан и Пакистан «сцепились» у провинции Нангархар
Иран впервые атаковал Оман
В США вспомнили слова Путина и предрекли Трампу политический апокалипсис
Три десятка российский судов остаются в зоне конфликта на Ближнем Востоке
«Уральские авиалинии» приняли решение по полетам в Дубай
Магнитные бури сегодня, 1 марта: что завтра, скачки давления, головные боли
Иран сбил американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
«Посреди ночи»: в поведении Трампа заметили странности
Для американских кораблей закрыли Персидский залив
Наступление ВС РФ на Харьков 1 марта: лютый удар по лагерю, сотни трупов
Появилась информация о жертвах штурма американского консульства в Карачи
Царукян устроил массовую потасовку после поединка в США
«Второй день рождения»: семью Кержаковых едва не настигла страшная трагедия
Следствие выяснило новые обстоятельства об экс-вице-мэре Нижнего Новгорода
Дальше
Самое популярное
Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт
Общество

Капустные котлеты — классика Великого поста: нежные, сочные, ароматные — подробный рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.