Пышный пирог с капустой на кефире без суеты

Любите домашнюю выпечку без лишних заморочек? Заливной пирог на кефире с хрустящей капустой — ваш идеальный выбор для семейного ужина. Готовится он моментально и всегда выходит сочным.

Для теста возьмите: 250 мл теплого кефира, пару яиц, 100 мл растительного масла, по чайной ложке соли, сахара, соды, 200 г муки. Начинка: 400–500 г свежей капусты, 1 мелкая луковица, морковка по вкусу, 2 ст. л. масла для обжарки, специи по предпочтению.

Начните с начинки: капусту порубите тонкими полосками, лук — мелким кубиком, морковь натрите. На сковороде разогрейте масло, спассеруйте лук до мягкости, вмешайте морковь на пару минут, добавьте капусту и готовьте под крышкой 10–15 минут, периодически мешая. Приправьте и охладите. Тесто у вас выйдет легким: в миске размешайте яйца с солью и сахаром, долейте кефир и масло, всыпьте муку с содой и перемешивайте до гладкой массы консистенцией жидкой сметаны.

Духовку выставьте на 180 градусов, форму смажьте или застелите пергаментом. Налейте половину теста, распределите овощи слоем, накройте остатком теста. Выпекайте 35–45 минут до аппетитной корочки — зубочистка выйдет чистой.

После остывания нарежьте заливной пирог на кефире и угощайте близких — аромат соберет всех за столом за минуту. Удачи на кухне, это блюдо покорит с первого кусочка!

