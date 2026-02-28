Зимняя Олимпиада — 2026
Выпечка без возни с тестом: капустный пирог, который получается даже у новичков — мой топ среди ленивых вкусностей

Фото: D-NEWS.ru
Никакого подъема теста и раскатывания! Жидкое тесто на кефире само распределяется по форме, создавая идеальную основу для сочной капустной начинки с яйцом и зеленью.

Для пирога мне понадобится: капуста (0,5 кочана), лук (1 шт.), морковь (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), зеленый лук, соль, перец, сушеный чеснок. Для теста: кефир (400 мл), яйца (2 шт.), мука (200 г), сода (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.).

Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю на сковороде до мягкости. Капусту шинкую, добавляю к овощам и тушу под крышкой 10–15 минут до мягкости. Солю, перчу, добавляю сушеный чеснок. Вареные яйца нарезаю кубиком, зеленый лук шинкую. Смешиваю остывшие овощи с яйцами и зеленью. Для теста в глубокой миске смешиваю кефир комнатной температуры с яйцами и солью. Добавляю соду (можно погасить уксусом) и постепенно ввожу муку, перемешивая венчиком до консистенции густой сметаны. Форму для выпечки смазываю маслом. Выливаю половину теста, распределяю капустную начинку и заливаю оставшимся тестом. Выпекаю в разогретой до 170 °C духовке 30–35 минут до золотистой корочки. Даю немного остыть в форме перед нарезкой.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
