Блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой: удивите гостей необычной закуской в Новый год

Блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой: удивите гостей необычной закуской в Новый год

Удивите гостей необычной закуской в Новый год — приготовьте блинный торт «Олигарх» с сырно-чесночной начинкой.

Вкус этого торта — невероятно богатый и насыщенный: нежные тонкие блины, пикантный чесночный соус, солоноватая ветчина и сливочный сыр создают идеальную композицию, а икра добавляет нотку роскоши.

Рецепт: для блинов смешайте 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, щепотку соли и 2 ст. л. растительного масла — жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для соуса смешайте 250 г майонеза с 3 зубчиками чеснока и мелко нарубленной зеленью. Для начинки натрите на терке 200 г ветчины и 150 г твердого сыра. Собирайте торт: каждый блин смазывайте соусом, через один посыпайте сыром и ветчиной. Повторяйте слои, последний блин смажьте соусом и обильно украсьте имитированной красной икрой. Дайте торту пропитаться в холодильнике 4–6 часов.

Это блюдо гарантированно произведет фурор среди ваших гостей и станет главным украшением праздничного стола!

Ранее стало известно, как приготовить суши-торт на Новый год: изюминка праздника — по вкусу не отличить от роллов, но готовится просто.