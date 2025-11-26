Суши-торт на Новый год: изюминка праздника — по вкусу не отличить от роллов, но готовится просто

Встречайте новый кулинарный тренд этого Нового года — суши-торт, который станет изюминкой вашего праздничного стола и приведет в восторг всех гостей. По вкусу не отличить от роллов, но готовится максимально просто!

Для его приготовления вам понадобится: 300 г отварного риса, 250 г слабосоленого лосося, 1 авокадо, 100 г сливочного сыра, огурец, соевый соус, васаби и нори для украшения. На дно разъемной формы выложите слой риса, затем тонко нарезанный лосось, смажьте сливочным сыром, добавьте слой авокадо и огурца, нарезанных соломкой. Покройте оставшимся рисом, плотно утрамбуйте и уберите в холодильник на пару часов. Перед подачей аккуратно снимите кольцо формы и украсьте торт тонко нарезанным лососем, полосками нори и икрой.

Вкус этого торта — это изысканное сочетание нежного риса, сливочного сыра, маслянистого авокадо и слабосоленой рыбы. Он одновременно сытный, свежий и очень эффектный. Это блюдо гарантированно станет темой для разговоров и главным гастрономическим впечатлением вашего праздника.

