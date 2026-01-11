Готовим сырные палочки, которые не пугают большими калориями, — ПП-вариант хрустящего перекуса

Этот рецепт поражает своей простотой. Все ингредиенты смешиваются в одной миске, из полученного теста лепятся палочки, посыпаются кунжутом — и через 15 минут в духовке вас ждет ароматная золотистая выпечка. Никакого сложного замеса, раскатывания или долгого ожидания. Это блюдо, которое прощает неидеальность формы и всегда получается вкусным.

Твердый сыр (40 г) натираю на мелкой терке. В миске соединяю тертый сыр, творог 5% (100 г), рисовую муку (40 г), яйцо (1 шт.), щепотку соли и разрыхлитель на кончике ножа.

Тщательно перемешиваю все ингредиенты до получения однородного, пластичного теста. Оно будет мягким и немного липким. Мокрыми руками отделяю порции теста и формирую из них аккуратные палочки или брусочки произвольной длины.

Противень застилаю пергаментной бумагой. Выкладываю палочки на небольшом расстоянии друг от друга. Сверху обильно посыпаю каждую палочку кунжутом (около 3 г на все), слегка прижимая его, чтобы приклеился. Разогреваю духовку до 180 °C. Выпекаю палочки 10–15 минут. Они готовы, как только слегка зарумянятся и поднимутся. Важно не передержать, чтобы они остались мягкими внутри. Достаю из духовки, даю немного остыть на противне. Подаю теплыми или холодными. Отлично сочетаются с натуральным йогуртом или легким овощным соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.