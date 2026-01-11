Атака США на Венесуэлу
«Пандора» с шампиньонами: рецепт с грибочками, который хочется повторять. Готовим теплый салат к празднику или ужину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Весь фокус этого салата — в том, что тертый сыр смешивают с еще теплыми, только что обжаренными грибами и луком. От этого сыр слегка плавится, обволакивая каждый кусочек нежной, тягучей пленкой, и проникает в салат, а не лежит в нем отдельными крошками. Получается невероятно гармоничное, сливочное и очень сытное блюдо, где все ингредиенты буквально «сплавляются» воедино.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. Шампиньоны (500 г) промываю и нарезаю пластинками или кубиками. На сковороде разогреваю растительное масло. Обжариваю лук до золотистого цвета и мягкости. Добавляю нарезанные шампиньоны. Жарю на среднем огне, периодически помешивая, 7–10 минут, пока грибы не подрумянятся и не выпарится вся выделившаяся жидкость. Солим и перчим по вкусу.

Твердый сыр (150 г, например российский или гауда) натираю на крупной терке. В миску выкладываю еще теплые (горячие) жареные грибы с луком. Сразу же добавляю к ним тертый сыр и быстро перемешиваю. Тепло от грибов начнет плавить сыр, он станет тягучим и равномерно распределится.

Добавляю банку консервированной сладкой кукурузы (предварительно слив жидкость). Заправляю майонезом по вкусу и тщательно все перемешиваю.

Даю салату немного постоять (15–20 минут) при комнатной температуре, чтобы сыр окончательно «схватился» и вкусы соединились. Подаю теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

