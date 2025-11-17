Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 07:46

Салат «Русская метель» со сметаной: легкий, свежий, а готовится за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Салат «Русская метель» — это освежающее блюдо, которое готовится буквально за 15 минут и идеально подходит в качестве закуски на праздничный стол или легкого ужина.

Для его приготовления вам понадобится: 3 свежих огурца, 200 г твердого сыра, 4 вареных яйца, 1 банка кукурузы, пучок укропа. Для заправки: 200 г сметаны, 2 зубчика чеснока, соль по вкусу. Огурцы и сыр нарежьте тонкой соломкой, яйца — мелкими кубиками, укроп мелко порубите. Слейте жидкость с кукурузы. Все ингредиенты соедините в салатнице. Для заправки смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком и солью, залейте салат и аккуратно перемешайте.

Салат получается легким и свежим, но достаточно сытным, с приятным контрастом текстур — хрустящие огурцы идеально сочетаются с мягким сыром и нежными яйцами. «Русская метель» может служить как самостоятельным блюдом, так и отличным дополнением к горячим блюдам.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени.

салаты
рецепты
застолье
закуски
Дарья Иванова
Д. Иванова
