07 ноября 2025 в 11:28

Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски: отнимет максимум 10 минут вашего времени

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Крабовый» по-новому с морковью по-корейски станет настоящим спасением, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Он отнимет максимум 10 минут вашего времени.

Для приготовления вам понадобится: упаковка крабовых палочек (200 г), 150 г готовой моркови по-корейски, 3 вареных яйца, 1 плавленый сырок, 2-3 зубчика чеснока, майонез для заправки. Крабовые палочки и яйца нарежьте кубиками, сырок натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс. Соедините все ингредиенты в глубокой миске, добавьте морковь по-корейски вместе с соком, который сделает салат еще сочнее. Заправьте майонезом и тщательно перемешайте.

Дайте салату настояться 15–20 минут в холодильнике — это позволит вкусам идеально соединиться. В результате вы получите блюдо с насыщенным вкусом, где нежность крабовых палочек и яиц гармонично сочетается с остро-сладкой морковью и пикантными нотками чеснока, а плавленый сырок придает салату приятную кремовую текстуру.

Ранее стало известно, как приготовить салат из советских столовых из 4 ингредиентов: вкуснота с селедкой и свеклой.

