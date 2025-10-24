Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 21:01

Салат из советских столовых из 4 ингредиентов: вкуснота с селедкой и свеклой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат из советских столовых готовится всего из четырех ингредиентов. Смешиваете селедку со свеклой, горошком и луком, и получается настоящая вкуснота!

Вам понадобится: 2 филе слабосоленой селедки, 2 отварные свеклы среднего размера, 1 банка консервированного зеленого горошка, 1 красная луковица. Свеклу натрите на крупной терке, селедку нарежьте аккуратными кубиками, лук — тонкими полукольцами. Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте горошек без жидкости и заправьте растительным маслом. Дайте салату настояться 10–15 минут для гармонизации вкусов.

Вкус получается сбалансированным и насыщенным: нежная сладковатая свекла идеально оттеняет солоноватую селедку, зеленый горошек добавляет свежие нотки, а лук — приятную пикантность. Растительное масло подчеркивает вкус всех компонентов, не перебивая их, в отличие от майонеза.

Этот салат особенно хорош с отварным картофелем или в качестве самостоятельной закуски, а его яркий цвет и аппетитный вид делают его настоящим хитом праздничного стола.

Ранее стало известно, как приготовить салат из сырой свеклы с чесночной заправкой: вкуснее моркови по-корейски.

Дарья Иванова
Д. Иванова
Салат из советских столовых из 4 ингредиентов: вкуснота с селедкой и свеклой Этот салат из советских столовых готовится всего из 4 ингредиентов. Смешиваете селедку, со свеклой, горошком и луком, и получается настоящая вкуснота!
2 филе слабосоленой селедки
2 отварные свеклы среднего размера
1 банка консервированного зеленого горошка
1 красная луковица
>
Свеклу натрите на крупной терке, селедку нарежьте аккуратными кубиками, лук — тонкими полукольцами.
Смешайте все ингредиенты в салатнице, добавьте горошек без жидкости и заправьте растительным маслом.
Дайте салату настояться 10-15 минут для гармонизации вкусов.
