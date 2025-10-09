Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 16:46

Этот салат вкуснее моркови по-корейски: вкуснятина из сырой свеклы и уксусно-чесночной заправки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат из сырой свеклы и моркови с уксусно-чесночной заправкой станет открытием для всех любителей овощей. Он намного вкуснее моркови по-корейски — он легче, сочнее и лучше сочетается с мясными блюдами.

Рецепт: натрите на терке для корейской моркови 1 среднюю свеклу и 2 моркови, добавьте пучок рубленой петрушки и укропа. Для заправки смешайте 2 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. яблочного уксуса, 2 измельченных зубчика чеснока, соль и перец. Залейте овощи заправкой и дайте настояться 15–20 минут.

Салат получается свежим и ярким: сладковатая свекла и хрустящая морковь создают идеальную текстуру, уксус дает пикантную кислинку, а чеснок и зелень добавляют аромат. Подавайте эту вкуснятину сразу — салат идеален как витаминный гарнир или как самостоятельная закуска.

Ранее стало известно, как приготовить квашеную капусту со сладким перцем для зимних застолий: отлично хранится.

Дарья Иванова
Д. Иванова
