Сэндвич, который заставит полюбить свеклу: готовлю в медовом маринаде с ароматным сыром — топ среди ПП-перекусов

Это блюдо универсально. Сытный, но не тяжелый сэндвич отлично подойдет для позднего завтрака, легкого ужина или даже фуршета, если разрезать его на изящные треугольные канапе. Простота исполнения и эффектная подача — его главные козыри.

Отварную свеклу (1 шт.) очищаю и нарезаю тонкими слайсами. Для маринада смешиваю мед (1 ст. л.), оливковое масло и бальзамический уксус (по 1 ч. л.). Заливаю этой смесью свекольные слайсы, аккуратно перемешиваю и оставляю мариноваться на 10–15 минут. Тем временем обжариваю два ломтика хлеба тартин на сковороде с добавлением сливочного масла до золотистой хрустящей корочки с обеих сторон. На один поджаренный ломтик хлеба намазываю равномерным слоем сливочный сыр (60 г). Сверху выкладываю горсть свежей руколы (около 50 г). На руколу распределяю маринованные слайсы свеклы, затем крошу или выкладываю кусочками козий сыр (100 г). Накрываю вторым ломтиком поджаренного хлеба, слегка прижимаю. Сэндвич можно сразу подавать, разрезав пополам.

