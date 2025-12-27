Быстрый салат на Новый год — готовлю «Зимнюю стужу» с сыром и курятиной: топ-блюдо с копчеными нотками

Секрет успеха этого салата — в безупречно рассчитанном контрасте. Копченое мясо дает глубину и солоноватость, ананас — взрывную сладость и кислоту, которая освежает, а сыр выступает смягчающим, сливочным посредником. Вместе они создают такой яркий и сбалансированный вкусовой букет, что кажется, будто в нем больше ингредиентов, чем есть на самом деле.

Копченое куриное филе (300 г) нарезаю небольшими кубиками или тонкой соломкой. Консервированные ананасы (1 банка, около 500 г) откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний сироп. Если ананасы кольцами, нарезаю их на небольшие кусочки, аналогичные по размеру курице.

Твердый сыр (200 г, например, российский, гауда или маасдам) натираю на крупной терке. В большой салатнице соединяю нарезанную курицу, кусочки ананаса и тертый сыр.

Добавляю майонез (4-5 ст. л. или по вкусу). Аккуратно, но тщательно перемешиваю все ингредиенты, стараясь равномерно распределить заправку, но не превращать сыр в липкую массу.

Даю салату постоять 10–15 минут при комнатной температуре, чтобы вкусы «поженились». Затем подаю, украсив по желанию веточкой свежей петрушки или зеленого лука для цвета.

