Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла

Удивите гостей сочной выпечкой с мясом без возни. Попробуйте пышки на кефире — они напоминают беляши, но готовятся гораздо проще. Всего полчаса — и на вашем столе появится гора ароматной вкуснятины. При этом тесто замешивается легко, а духовка избавит от необходимости жарить в масле.

Для теста возьмите 350 мл кефира 2,5%, 1 чайную ложку соли, 0,5 столовой ложки сахара, 0,7 чайной ложки соды, 550–600 г муки и 1 яйцо. Для начинки понадобится 800 г фарша, 1–2 луковицы, 0,5–1 болгарский перец, 50 г зелени, 1 столовая ложка соли, черный перец по вкусу, 1 чайная ложка сушеного чеснока и 2 столовые ложки ледяной воды. Для верха смешайте 1 желток с 1 столовой ложкой молока и подготовьте кунжут для посыпки.

Начните с замешивания теста: соедините кефир, сахар, соль, яйцо и соду, затем постепенно вводите муку. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку — мелко нарежьте лук, перец и зелень, смешайте с фаршем, добавьте воду, специи и соль. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пышки, придав им плоскую форму. Сделайте надрезы, смажьте желтково‑молочной смесью, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 190 градусах. Готово — можно звать всех к столу!

