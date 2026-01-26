Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 10:02

Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Удивите гостей сочной выпечкой с мясом без возни. Попробуйте пышки на кефире — они напоминают беляши, но готовятся гораздо проще. Всего полчаса — и на вашем столе появится гора ароматной вкуснятины. При этом тесто замешивается легко, а духовка избавит от необходимости жарить в масле.

Для теста возьмите 350 мл кефира 2,5%, 1 чайную ложку соли, 0,5 столовой ложки сахара, 0,7 чайной ложки соды, 550–600 г муки и 1 яйцо. Для начинки понадобится 800 г фарша, 1–2 луковицы, 0,5–1 болгарский перец, 50 г зелени, 1 столовая ложка соли, черный перец по вкусу, 1 чайная ложка сушеного чеснока и 2 столовые ложки ледяной воды. Для верха смешайте 1 желток с 1 столовой ложкой молока и подготовьте кунжут для посыпки.

Начните с замешивания теста: соедините кефир, сахар, соль, яйцо и соду, затем постепенно вводите муку. Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку — мелко нарежьте лук, перец и зелень, смешайте с фаршем, добавьте воду, специи и соль. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пышки, придав им плоскую форму. Сделайте надрезы, смажьте желтково‑молочной смесью, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 190 градусах. Готово — можно звать всех к столу!

Ранее сообщалось, что есть проверенный способ, который превратит обычную жарку в маленький кулинарный триумф. Этот метод, знакомый еще хозяйкам прошлого века, требует всего одного неожиданного ингредиента — и результат превзойдет ожидания.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Пышки на кефире — объедение без лишних хлопот: сытно, быстро и почти без масла Удивите гостей сочной выпечкой с мясом без возни. Попробуйте пышки на кефире — они напоминают беляши, но готовятся гораздо проще. Всего полчаса — и на вашем столе появится гора ароматной вкуснятины. При этом тесто замешивается легко, а духовка избавит от необходимости жарить в масле.
350 мл кефира 2,5 %
1 чайная ложка соли
0,5 столовой ложки сахара
0,7 чайной ложки соды
550–600 г муки
1 яйцо
800 г фарша
1–2 луковицы
0,5–1 болгарский перец
50 г зелени
столовая ложка соли, чёрный перец по вкусу
1 чайная ложка сушёного чеснока
2 столовые ложки ледяной воды
Для верха смешайте 1 желток с 1 столовой ложкой молока и подготовьте кунжут для посыпки.
>
Начните с замешивания теста: соедините кефир, сахар, соль, яйцо и соду, затем постепенно вводите муку.
Пока тесто отдыхает, приготовьте начинку — мелко нарежьте лук, перец и зелень, смешайте с фаршем, добавьте воду, специи и соль.
Разделите тесто на части, раскатайте, выложите начинку и сформируйте пышки, придав им плоскую форму.
Сделайте надрезы, смажьте желтково‑молочной смесью, посыпьте кунжутом и выпекайте 20 минут при 190 градусах.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по Украине сегодня, 26 января: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина с Трампом
Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта
Песков объяснил, к чему может привести удар США по Ирану
В Кремле подтвердили сохранение контакта с Венесуэлой
Песков заявил о тревоге Кремля из-за сообщений о Кубе
В Кремле анонсировали встречу Путина с двумя губернаторами
Песков оценил атмосферу переговоров по Украине
В России снизились продажи одного алкогольного напитка
«Ни для кого не секрет»: Песков ответил на вопрос о «формуле Анкориджа»
Житель Кубани попытался заказать убийство родственников
В Кремле осудили разговоры о переговорах на Украине
Раскрыты масштабы последствия снежного шторма в США
Россиянам назвали план действий на случай передачи кода мошенникам
Составлен список стран, согласившихся и отказавшихся войти в Совет мира
Песков оценил перспективы трехсторонних контактов по Украине
В Кремле раскрыли, с каким зарубежным лидером Путин встретится в Петербурге
Психолог дала советы, как выбрать предметы для сдачи ЕГЭ
МВД разрешило детям до 14 лет вернуться в Россию с одним условием
Частный самолет с восемью людьми разбился при взлете в штате Мэн
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.