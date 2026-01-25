Сода и уксус: как не испортить выпечку старой ошибкой и получить пышный результат

Многие из нас с детства помнят: чтобы выпечка получилась пышной, надо погасить соду уксусом в ложке. Но этот привычный способ на деле работает против вас — большая часть полезного газа улетучивается ещё до попадания в тесто. Результат предсказуем: вместо воздушного пирога получается плотная, тяжёлая масса. Хорошая новость в том, что исправить ситуацию проще простого — достаточно поменять порядок добавления ингредиентов.

Секрет в том, чтобы реакция соды с уксусом происходила прямо в тесте. Для этого соду смешайте с сухими компонентами — мукой и сахаром. Уксус добавьте к жидким ингредиентам: молоку, яйцам или воде. Затем быстро соедините обе смеси и замесите тесто. Так углекислый газ образуется внутри мучной массы, создавая множество воздушных пузырьков. Важно не медлить: сразу отправляйте тесто в духовку. Высокая температура закрепит структуру с пузырьками, и выпечка получится по‑настоящему пышной, с равномерной пористой текстурой. Такой пирог будет не только красивым, но и дольше останется свежим.

