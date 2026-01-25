Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 17:43

Раскрыты детали аферы с похищением подростка в Красноярске

Фигурантка дела о похищении подростка в Красноярске присвоила 30 тыс. рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подозреваемая в похищении подростка в Красноярске присвоила себе 30 тыс. рублей из средств, украденных у его отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Общая сумма хищений из сейфов превысила 2,5 млн рублей.

Она взяла себе 30 тыс. 65 рублей, всего забрали из сейфов более 2,5 млн рублей, точную сумму устанавливают, остальное она отдала курьеру, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске вечером 22 января в сопровождении неизвестного. Его отец обратился в полицию с заявлением о пропаже сына, а также о хищении около 3 млн рублей из сейфов.

23 января вечером подростка нашли в арендованной квартире вместе с девушкой, приехавшей из Сургута. В субботу Следственный комитет возбудил против нее уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Суд арестовал обвиняемую на один месяц и 27 суток.

Ранее следственные органы сообщили, что похитители 14-летнего подростка потребовали у отца выкуп в размере $350 тыс. (26 млн рублей).

