Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 16:24

У нас так гречку не готовят, а зря — получается вкуснее плова: простой рецепт уютного ужина

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Для приготовления вам понадобятся: растительное масло (3–4 ст. л.), лук (1–2 шт.), морковь (1 шт.), грибы (400 г), капуста (200 г), соль (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), сушеный базилик (0,5 ч. л.), промытая гречка (300 г) и вода (600 мл).

Сначала обжарьте лук и морковь, затем добавьте грибы и тушите 25–30 минут. После положите нашинкованную капусту, приправьте солью, паприкой и базиликом. Всыпьте гречку, прожарьте минуту‑две, влейте горячую воду и варите под крышкой 20–25 минут. Когда гречка впитает жидкость, снимите сковороду с плиты, укутайте полотенцем и дайте настояться 10–15 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с квашеной капустой или солеными огурчиками — попробуйте, не пожалеете!

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой: приготовите за 8 минут
Общество
Салат «Днестр» с пекинской капустой и пикантной заправкой: приготовите за 8 минут
Эта говядина настолько нежная, что режется самым тупым ножом! Мариную с содой, а потом жарю с черным перцем. Результат как в ресторане
Общество
Эта говядина настолько нежная, что режется самым тупым ножом! Мариную с содой, а потом жарю с черным перцем. Результат как в ресторане
Забудьте про магазинные сырки! Делаю домашний шоколадный плавленый сыр без консервантов. Вкус детства, но лучше
Общество
Забудьте про магазинные сырки! Делаю домашний шоколадный плавленый сыр без консервантов. Вкус детства, но лучше
Нежный паштет под ярким желе: готовлю из утиной печени с клюквенным верхом. Идеальная закуска для фуршета
Общество
Нежный паштет под ярким желе: готовлю из утиной печени с клюквенным верхом. Идеальная закуска для фуршета
Кофе, миндальное пралине и легкий сырный крем — готовлю торт «Венский шик». Утонченная классика для гурманов
Общество
Кофе, миндальное пралине и легкий сырный крем — готовлю торт «Венский шик». Утонченная классика для гурманов
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
У нас так гречку не готовят, а зря — получается вкуснее плова: простой рецепт уютного ужина Надоело готовить гречку скучно и однообразно? Попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.
растительное масло (3–4 ст. л.)
лук (1–2 шт.)
морковь (1 шт.)
грибы (400 г)
капуста (200 г)
соль (1 ч. л.)
паприка (1 ч. л.)
сушеный базилик (0,5 ч. л.)
промытая гречка (300 г)
вода (600 мл)
>
Сначала обжарьте лук и морковь, затем добавьте грибы и тушите 25–30 минут. После положите нашинкованную капусту, приправьте солью, паприкой и базиликом.
Всыпьте гречку, прожарьте минуту‑две, влейте горячую воду и варите под крышкой 20–25 минут.
Когда гречка впитает жидкость, снимите сковороду с плиты, укутайте полотенцем и дайте настояться 10–15 минут.
Подавайте горячим, украсив свежей зеленью.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыт топ-3 самых дорогих квартир в России
Стало известно место съемок четвертого сезона «Белого лотоса»
Ургант прервал молчание шутками над Дибровым и Долиной
Стала известна реакция лидеров ЕС на угрозы Трампа в адрес Гренландии
Франции предрекли бюджетное и межпоколенческое удушье
В Совете Европы призвали привлечь Россию к ответственности за «Орешник»
Сотрудник магазина получил удар ножом за отсутствие на рабочем месте
Раскрыт новый маркер риска инфаркта и инсульта
Священник объяснил значение снов, когда покойные зовут «к себе»
Какой антиквариат нельзя вывозить за границу: правила, получение разрешения
Украденный у Николаса Кайджа комикс с Суперменом ушел с молотка
На Западе потребовали от Трампа принять предложение Путина
Маршрут Золотое кольцо России расширится новыми городами
«Был передоз»: Лолита вышла на связь с подписчиками после Нового года
Глава Росстандарта анонсировал появление ГОСТов для роботов-доставщиков
Скончался восхитивший Лайму Вайкуле участник шоу «Голос. 60+»
Журналист обвинил Европу в лицемерии в вопросе Гренландии
Раскрыты последствия российских ударов возмездия по портам Одессы
Сын Бекхэмов перестал общаться с родителями после видео с жареной курицей
Новый глава офиса Зеленского раскритиковал работу военкоматов
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.