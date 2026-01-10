У нас так гречку не готовят, а зря — получается вкуснее плова: простой рецепт уютного ужина

Если надоело готовить гречку скучно и однообразно, попробуйте этот удивительный рецепт — получится невероятно сочно, ароматно и сытно! Такое блюдо легко станет любимым ужином для всей семьи: оно и вкусное, и полезное, и готовится без лишних сложностей. А еще радует глаз — яркая смесь овощей с золотистой гречкой смотрится очень аппетитно.

Для приготовления вам понадобятся: растительное масло (3–4 ст. л.), лук (1–2 шт.), морковь (1 шт.), грибы (400 г), капуста (200 г), соль (1 ч. л.), паприка (1 ч. л.), сушеный базилик (0,5 ч. л.), промытая гречка (300 г) и вода (600 мл).

Сначала обжарьте лук и морковь, затем добавьте грибы и тушите 25–30 минут. После положите нашинкованную капусту, приправьте солью, паприкой и базиликом. Всыпьте гречку, прожарьте минуту‑две, влейте горячую воду и варите под крышкой 20–25 минут. Когда гречка впитает жидкость, снимите сковороду с плиты, укутайте полотенцем и дайте настояться 10–15 минут. Подавайте горячим, украсив свежей зеленью. Блюдо отлично сочетается с квашеной капустой или солеными огурчиками — попробуйте, не пожалеете!

