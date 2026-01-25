Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 16:53

Скандальная речь Зеленского в Давосе вызвала переполох на Западе

Аналитик Меркурис: Зеленский унизил европейских лидеров в Давосе

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Давосе, унизил лидеров европейских государств, такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Он убежден, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана только сыграет на руку венгерскому политику на грядущих выборах.

Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать, — добавил Меркурис.

Ранее Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить, а также оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Украинский политик заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и при этом «продают ее интересы».

Комментируя слова Зеленского, Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддастся давлению или угрозам. Он напомнил президенту Украины, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.

Украина
Киев
Владимир Зеленский
Европа
Запад
