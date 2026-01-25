Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите в Давосе, унизил лидеров европейских государств, такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал британский геополитический аналитик Александр Меркурис. Он убежден, что выпад Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана только сыграет на руку венгерскому политику на грядущих выборах.

Под конец тирады, во время которой он сделал все эти ужасные и оскорбляющие заявления о европейцах, они все стоя начали ему аплодировать, — добавил Меркурис.

Ранее Зеленский попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить, а также оскорбил премьер-министра Венгрии на форуме в Давосе, предложив дать ему подзатыльник. Украинский политик заявил, что силы, стремящиеся уничтожить Европу, действуют свободно и при этом «продают ее интересы».

Комментируя слова Зеленского, Орбан подчеркнул, что Будапешт не поддастся давлению или угрозам. Он напомнил президенту Украины, что достоинство Венгрии обсуждению не подлежит.