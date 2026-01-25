Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:19

Найдены вероятные убийцы обезглавленной гражданки Узбекистана

Подозреваемые в убийстве гражданки Узбекистана задержаны в Стамбуле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле, сообщили в пресс-службе консульства республики в турецком городе. Они проходят подозреваемыми по делу об убийстве 37-летней соотечественницы. Тело женщины без головы и ног было найдено в мусорном контейнере.

По данному факту задержаны двое граждан Республики Узбекистан. Они были арестованы при попытке скрыться из Турции в Грузию авиарейсом, — говорится в заявлении.

Дипломаты также подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана. Они уже вышли на связь с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Консульство взяло под контроль расследование произошедшего.

Обезглавленное тело гражданки Узбекистана с отрубленными ногами нашли в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли в это воскресенье, 25 января. Местные правоохранители оцепили район. Личность убитой женщины удалось установить по отпечаткам пальцев.

Ранее в Коми избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы из Инты. Фигуранта заключили под стражу на время следствия.

Стамбул
Турция
Узбекистан
убийства
тела
трупы
расследования
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.