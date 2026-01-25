Найдены вероятные убийцы обезглавленной гражданки Узбекистана

Двое граждан Узбекистана задержаны в Стамбуле, сообщили в пресс-службе консульства республики в турецком городе. Они проходят подозреваемыми по делу об убийстве 37-летней соотечественницы. Тело женщины без головы и ног было найдено в мусорном контейнере.

По данному факту задержаны двое граждан Республики Узбекистан. Они были арестованы при попытке скрыться из Турции в Грузию авиарейсом, — говорится в заявлении.

Дипломаты также подтвердили, что погибшая является гражданкой Узбекистана. Они уже вышли на связь с родственниками погибшей. Им оказывается необходимая консульско-правовая помощь. Консульство взяло под контроль расследование произошедшего.

Обезглавленное тело гражданки Узбекистана с отрубленными ногами нашли в мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли в это воскресенье, 25 января. Местные правоохранители оцепили район. Личность убитой женщины удалось установить по отпечаткам пальцев.

