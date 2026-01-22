Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:44

Появились новые подробности дела об убийстве 14-летней школьницы в Коми

Обвиняемого в убийстве 14-летней школьницы в Коми заключили под стражу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Коми избрали меру пресечения обвиняемому в убийстве 14-летней школьницы из Инты, сообщает региональное СУ СК России. По данным ведомства, фигуранта заключили под стражу на время следствия.

Судом удовлетворено ходатайство следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми и в отношении 37-летнего жителя Инты, обвиняемого в убийстве 14-летней девочки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, мужчина из-за личной неприязни трижды выстрелил в нее из самодельного оружия, попав в голову и грудь. Затем он спрятал труп девочки в одной из брошенных квартир на верхнем этаже дома, где жили он и семья погибшей, а потом скрылся. Спустя несколько дней поисков тело школьницы было найдено, а после возбуждено уголовное дело. Расследование всех обстоятельств случившегося продолжается.

Ранее сообщалось, что между родственниками подозреваемого и семьей погибшей давно существовал затяжной конфликт. Его подробности пока не раскрываются.

