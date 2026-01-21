Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:06

Следователи раскрыли трагическую судьбу пропавшей в Коми школьницы

СК заявил о задержании в Коми подозреваемого в убийстве 14-летней девушки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Коми задержан подозреваемый в убийстве пропавшей несколько дней назад 14-летней школьницы, она была найдена мертвой в нежилой квартире, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону. Девушка ушла из своего дома в городе Инте и не вернулась обратно. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Тело несовершеннолетней обнаружили в пустой квартире в подъезде, где проживала ее семья. В этом же доме жил и подозреваемый — мужчина 1988 года рождения. Как рассказали в Следственном комитете, между его родственниками и семьей погибшей давно существовал затяжной конфликт. Его подробности пока не раскрываются.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний подросток напал на 47-летнюю женщину с ножом. Полученные травмы оказались смертельными, и потерпевшая скончалась. Юноша скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Его посадили под домашний арест.

До этого двоих жителей Обнинска в Калужской области обвинили в убийстве человека. По версии следствия, они забили пострадавшего до смерти. После этого они поместили его тело в тележку из продуктового магазина и привезли ее к железнодорожным путям. Так они пытались скрыть следы совершенного преступления.

СК РФ
Коми
убийства
задержания
школьницы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.