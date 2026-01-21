Следователи раскрыли трагическую судьбу пропавшей в Коми школьницы

В Коми задержан подозреваемый в убийстве пропавшей несколько дней назад 14-летней школьницы, она была найдена мертвой в нежилой квартире, сообщает управление Следственного комитета РФ по региону. Девушка ушла из своего дома в городе Инте и не вернулась обратно. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Тело несовершеннолетней обнаружили в пустой квартире в подъезде, где проживала ее семья. В этом же доме жил и подозреваемый — мужчина 1988 года рождения. Как рассказали в Следственном комитете, между его родственниками и семьей погибшей давно существовал затяжной конфликт. Его подробности пока не раскрываются.

Ранее в Нижнем Тагиле Свердловской области 15-летний подросток напал на 47-летнюю женщину с ножом. Полученные травмы оказались смертельными, и потерпевшая скончалась. Юноша скрылся с места преступления, но вскоре был задержан. Его посадили под домашний арест.

До этого двоих жителей Обнинска в Калужской области обвинили в убийстве человека. По версии следствия, они забили пострадавшего до смерти. После этого они поместили его тело в тележку из продуктового магазина и привезли ее к железнодорожным путям. Так они пытались скрыть следы совершенного преступления.