Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции

В мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли нашли обезглавленное тело женщины с отрубленными ногами, сообщила газета Sabah. По данным издания, погибшая оказалась 37-летней гражданкой Узбекистана.

В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы, — говорится в материале.

В статье сказано, что правоохранители оценили район. Личность женщины удалось установить по отпечаткам пальцев. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

