25 января 2026 в 03:19

Тело без головы и ног нашли в мусорном баке в Турции

В Стамбуле в мусорном контейнере нашли обезглавленное тело гражданки Узбекистана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В мусорном контейнере в стамбульском районе Шишли нашли обезглавленное тело женщины с отрубленными ногами, сообщила газета Sabah. По данным издания, погибшая оказалась 37-летней гражданкой Узбекистана.

В районе Шишли человек, собиравший бумагу, обнаружил в мусорном баке завернутое в простыню тело женщины без головы, — говорится в материале.

В статье сказано, что правоохранители оценили район. Личность женщины удалось установить по отпечаткам пальцев. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Калифорнии спасатели нашли тело пропавшей ранее триатлонистки в пасти акулы. Женщина исчезла 21 декабря во время заплыва у побережья Пасифик-Гров. На ноге у спортсменки был браслет, отпугивающий акул, но это не помогло. Родные опознали тело женщины по одежде. После инцидента несколько пляжей в этом районе временно закрыли для посещения.

До этого в Екатеринбурге в съемной квартире нашли тело женщины, пропавшей три недели назад. Она приехала в город из Серова на два дня для процедуры перманентного макияжа, однако домой так и не вернулась. У погибшей остался 19-летний сын. Обстоятельства инцидента выясняются.

