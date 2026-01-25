Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 17:47

Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге

Мужчина пострадал из-за возгорания авто на КАД в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Автомобиль загорелся в районе съезда на Софийскую улицу на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, водитель получил травмы, передает 78.ru. В результате инцидента на дороге образовалась длинная пробка. Ее протяженность составила около 1,5 км.

Легковой автомобиль был полностью охвачен огнем. На месте происшествия уже работают бригады экстренных служб. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

До этого крупный пожар произошел в подмосковной Истре. Двухэтажный жилой дом в деревне Селиваниха был охвачен огнем. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате данного происшествия есть погибшие.

Еще одно возгорание случилось в жилом доме, расположенном в Гурьевском проезде столицы. Пожар охватил балкон и одну из квартир на верхних этажах здания. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, сообщили, что слышали во время пожара звуки, похожие на хлопки. На видеозаписях очевидцев видно большое пламя, которое полностью поглотило балкон.

происшествия
Cанкт-Петербург
возгорания
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней девушкой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.