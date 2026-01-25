Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге

Машина превратилась в «факел» и создала гигантскую пробку в Петербурге Мужчина пострадал из-за возгорания авто на КАД в Петербурге

Автомобиль загорелся в районе съезда на Софийскую улицу на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга, водитель получил травмы, передает 78.ru. В результате инцидента на дороге образовалась длинная пробка. Ее протяженность составила около 1,5 км.

Легковой автомобиль был полностью охвачен огнем. На месте происшествия уже работают бригады экстренных служб. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

До этого крупный пожар произошел в подмосковной Истре. Двухэтажный жилой дом в деревне Селиваниха был охвачен огнем. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. В результате данного происшествия есть погибшие.

Еще одно возгорание случилось в жилом доме, расположенном в Гурьевском проезде столицы. Пожар охватил балкон и одну из квартир на верхних этажах здания. Соседи, ставшие свидетелями происшествия, сообщили, что слышали во время пожара звуки, похожие на хлопки. На видеозаписях очевидцев видно большое пламя, которое полностью поглотило балкон.