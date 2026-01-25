Вылет застрявших на Кубе российских туристов перенесли АТОР: авиарейс компании Conviasa из Петербурга на Кубу отложили на 26 января

Рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, который должен был отправиться из Санкт-Петербурга в город Варадеро на Кубе 24 января, перенесли, заявили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. По новым данным, самолет вылетит из Северной столицы 26 января в 16:30 мск.

В связи с необходимостью проведения технического обслуживания рейс авиакомпании Conviasa V0 3788, запланированный к вылету из Санкт-Петербурга в Варадеро 24.01.2026 в 22:30, был перенесен на 26.01.2026. Новый вылет назначен на 16:30, — подчеркнули в АТОР.

Отмечается, что задержавшиеся на Кубе российские туристы обеспечены жильем и питанием. В связи с незапланированной задержкой вылета туроператоры совместно с принимающей кубинской стороной продлили для путешественников проживание в отелях.

Ранее сообщалось, что сотни россиян застряли на Кубе из-за проблем с вылетом неисправного самолета. Сначала рейс перенесли на сутки, затем еще на один день. По словам пассажиров, после длительных разбирательств им объявили о поломке борта, который сейчас ремонтируют.