В Подмосковье несколько человек погибли при пожаре Пожар произошел в жилом доме в подмосковной Истре

Огонь охватил двухэтажный жилой дом в деревне Селиваниха в подмосковной Истре в ночь на 25 января, сообщили в управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, загорелась постройка площадью в 10 квадратных метров. В результате пожара не обошлось без погибших.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в муниципальном округе Истра, деревня Селеваниха, улица Садрвая. Здание двухэтажное, пеноблочное, 10х10. Горение по всей площади. <…> Есть погибшие, — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате погиб один человек, еще трое человек пострадали. Пожарным удалось эвакуировать восемь человек.

До этого крупный пожар вспыхнул в жилом здании на Гурьевском проезде в Москве. Огонь охватил балкон и квартиру на одном из верхних этажей. Как утверждают очевидцы, в какой-то момент в здании раздались звуки, похожие на хлопки.

Еще один крупный пожар начался в ангаре города Тельмана Ленинградской области. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники.