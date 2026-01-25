Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 09:32

В Подмосковье несколько человек погибли при пожаре

Пожар произошел в жилом доме в подмосковной Истре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Огонь охватил двухэтажный жилой дом в деревне Селиваниха в подмосковной Истре в ночь на 25 января, сообщили в управлении МЧС России по региону. По данным ведомства, загорелась постройка площадью в 10 квадратных метров. В результате пожара не обошлось без погибших.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в муниципальном округе Истра, деревня Селеваниха, улица Садрвая. Здание двухэтажное, пеноблочное, 10х10. Горение по всей площади. <…> Есть погибшие, — говорится в сообщении.

Ранее пожар произошел в городе Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате погиб один человек, еще трое человек пострадали. Пожарным удалось эвакуировать восемь человек.

До этого крупный пожар вспыхнул в жилом здании на Гурьевском проезде в Москве. Огонь охватил балкон и квартиру на одном из верхних этажей. Как утверждают очевидцы, в какой-то момент в здании раздались звуки, похожие на хлопки.

Еще один крупный пожар начался в ангаре города Тельмана Ленинградской области. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники.

Истра
Подмосковье
Московская область
пожары
огонь
возгорания
МЧС
спасатели
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы главные точки скопления трудовых мигрантов в России
Россиян предупредили, почему потеря зубов может грозить смертью
Салат цезарь с курицей: идеальный рецепт за 30 минут дома
В Госдуме предложили частично легализовать использование ИИ в одной сфере
Раскрыто, когда маткапитал в России достигнет 1 млн рублей
Мошенники начали обманывать россиян с помощью «ломанного русского»
Названы топ-5 изобретений студентов в 2025 году
Американец покорил 500-метровый небоскреб без страховки
«Еще полтора года»: Европу обвинили в желании затянуть конфликт на Украине
ВСУ сгребли все советское «железо» под Сумы
Назван создатель самой жестокой и влиятельной ОПГ 90-х на севере России
В Подмосковье несколько человек погибли при пожаре
В России предложили создать доску позора для неплательщиков алиментов в СМИ
Над российским городом закрыли небо
«Крутись как хочешь»: раскрыто, кто способен заставить Киев провести выборы
Капустный пирог-лепешка на сковороде — сытно, дешево и очень быстро!
«Фейк-босс»: в Госдуме предупредили о новой угрозе мошенников
«Ненавидит человечество»: в России напомнили США о «свободе слова» в ЕС
Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске
Необычный салат с креветками за 10 минут: почему все добавляют имбирь
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.