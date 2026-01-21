В московской многоэтажке вспыхнул мощный пожар Квартира горит на верхнем этаже в доме на Гурьевском проезде в Москве

В жилом здании на Гурьевском проезде произошел крупный пожар, охвативший балкон и квартиру на одном из верхних этажей, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». По свидетельствам соседей, во время пожара были слышны звуки, похожие на хлопки.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть бушующее пламя, охватившее балкон одной из квартир. В какой-то момент раздался хлопок, который вызвал бурную реакцию у снимавших происходящее людей. Подробностей о погибших или пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.

Кроме того, в региональном следственном управлении сообщили, что два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом здании города Балаково Саратовской области. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Также в управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили о возгорании в частном доме станицы Холмской, произошедшем в ночь на 20 января. В результате огня погибли 45-летняя женщина, ее дети, а также новорожденный внук. По данному факту возбуждено уголовное дело.