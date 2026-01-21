Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 16:25

В московской многоэтажке вспыхнул мощный пожар

Квартира горит на верхнем этаже в доме на Гурьевском проезде в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В жилом здании на Гурьевском проезде произошел крупный пожар, охвативший балкон и квартиру на одном из верхних этажей, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». По свидетельствам соседей, во время пожара были слышны звуки, похожие на хлопки.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть бушующее пламя, охватившее балкон одной из квартир. В какой-то момент раздался хлопок, который вызвал бурную реакцию у снимавших происходящее людей. Подробностей о погибших или пострадавших в настоящий момент нет.

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что крупный пожар в ангаре города Тельмана Ленинградской области попал на видео. Возгорание удалось локализовать на площади 1700 квадратных метров с привлечением 60 сотрудников и 17 единиц техники ведомства.

Кроме того, в региональном следственном управлении сообщили, что два человека погибли при пожаре в пятиэтажном жилом здании города Балаково Саратовской области. Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

Также в управлении Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю сообщили о возгорании в частном доме станицы Холмской, произошедшем в ночь на 20 января. В результате огня погибли 45-летняя женщина, ее дети, а также новорожденный внук. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Москва
пожары
возгорания
балконы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Венгрия обвинила Киев в грубом вмешательстве во внутренние дела
«Замахнулся на господство»: военкор оценил идею Совета мира Трампа
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.