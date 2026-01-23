При пожаре в Лабытнанги погиб один человек

Во время пожара в Лабытнанги погиб один человек, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Еще трое человек пострадали.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло 23 января в одном из жилых домов. Пожарным удалось эвакуировать восемь человек.

Сейчас в МЧС устанавливают все обстоятельства, которые могли привести к пожару. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что возгорание крупного ангара в городе Тельмана в Ленинградской области попало на видео. Пожар был локализован на площади в 1700 квадратных метров.

До этого два человека погибли в результате пожара в пятиэтажном доме в городе Балаково Саратовской области. Обстоятельства трагедии устанавливаются.