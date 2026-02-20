Бывший сотрудник МВД в Ноябрьске получил штраф за обман с пенсией

Экс-сотрудник МВД из Ноябрьска получил штраф за обман с пенсионными выплатами, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО. Он получил из бюджета более 540 тыс. рублей.

В ведомстве рассказали, что бывший сотрудник полиции в 2020 году переехал в другой регион, однако не сообщил об этом и продолжил получать пенсию, которая предусматривает надбавки за работу на Крайнем Севере. Продав квартиру, он оформил фиктивную прописку у знакомой, чтобы продолжать получать повышенные выплаты.

Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Суд назначил штраф в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что мать попавшего в плен бойца ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины. Это обнаружилось после возвращения мужчины на родину через три года.