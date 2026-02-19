Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 11:16

Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мать попавшего в плен бойца ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины, сообщает украинский телеканал «Ровно 1». Это обнаружилось после возвращения мужчины на родину через три года.

22-летний Дмитрий после трехлетней неволи узнал, что самый родной человек присвоил его деньги на сумму более 4 млн гривен (7 млн рублей. — NEWS.ru). Это деньги, которые семья получала, пока военный был в плену, — говорится в материале.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко заявил, что за 15 месяцев в зоне боевых действий смог помыться лишь дважды. Военный добавил, что сначала командование обещало давать отпуск каждые семь месяцев, но впоследствии оно отказалось от своих слов.

Ранее пленный солдат 425-го отдельного полка «Скала» ВСУ Евгений Астапчиков дал показания о систематическом вымогательстве денег у военнослужащих. По его словам, инциденты происходили на территории учебного центра «Барвинково», расположенного в Харьковской области. У сослуживцев цепью выбивали банковские карты и наличные средства.

Украина
ВСУ
пленные
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тренер развеял популярный миф о блинах
В Госдуме высказались о желании Армении заменить Россию в управлении ж/д
Усольцевым отправляли послания с помощью БПЛА
RT провел двухдневный образовательный форум
В США нашли способ справиться с цензурой в Европе
Песков высказался о позиции Мединского по переговорам в Женеве
Почему не работает WhatsApp 19 февраля: где сбои в РФ, когда разблокируют
Песков объяснил, когда Кремль озвучит дату новых переговоров по Украине
Песков успокоил мир словами о плановых учениях с Ираном
«Задира, живущий по понятиям»: подросток устроил поножовщину из-за игры?
ВСУ потеряли за сутки более 300 дронов в попытках атаковать Россию
В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков прояснил ситуацию с местом следующих переговоров по Украине
Педиатр ответила, от чего зависит продолжительность жизни
В МВД раскрыли число предотвращенных нападений в школах России
Юрист дал совет, как вернуть деньги за бесполезные курсы
ВСУ потеряли более 1 тыс. военных в зоне СВО за сутки
Россияне получат больше возможностей для путешествий в Европу
Появилось видео с последствиями сильнейшего за зиму снегопада в Москве
Стало известно о грядущей проверке фитнес-клубов по всей России
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.