Мать бойца ВСУ присвоила его выплаты, пока он был в плену

Мать попавшего в плен бойца ВСУ присвоила полагавшиеся ему за три года выплаты, выписала его из квартиры и уехала с Украины, сообщает украинский телеканал «Ровно 1». Это обнаружилось после возвращения мужчины на родину через три года.

22-летний Дмитрий после трехлетней неволи узнал, что самый родной человек присвоил его деньги на сумму более 4 млн гривен (7 млн рублей. — NEWS.ru). Это деньги, которые семья получала, пока военный был в плену, — говорится в материале.

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко заявил, что за 15 месяцев в зоне боевых действий смог помыться лишь дважды. Военный добавил, что сначала командование обещало давать отпуск каждые семь месяцев, но впоследствии оно отказалось от своих слов.

Ранее пленный солдат 425-го отдельного полка «Скала» ВСУ Евгений Астапчиков дал показания о систематическом вымогательстве денег у военнослужащих. По его словам, инциденты происходили на территории учебного центра «Барвинково», расположенного в Харьковской области. У сослуживцев цепью выбивали банковские карты и наличные средства.