16 февраля 2026 в 20:05

Пленный боец ВСУ пожаловался на жизнь без воды и отдыха

Пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Александр Войтенко заявил, что за 15 месяцев в зоне боевых действий смог помыться лишь дважды, пишет РИА Новости. Военный добавил, что сперва командование обещало давать отпуск каждые семь месяцев, но впоследствии оно отказалось от своих слов.

Я только два раза покупался за этот год и три месяца. Говорил «Джамбо» (командир. — NEWS.ru), что отпуск будет давать каждые семь месяцев, но нет. Я уже три раза покидал позиции — думал, он психанет и выведет, — рассказал Войтенко.

По его словам, командование внесло его в список «отказников», однако затем все равно направило на передовую. В результате в течение трех месяцев он получал 10 тыс. гривен (18 тыс. рублей) вместо предусмотренных 200 тыс. гривен (360 тыс. рублей). После мощного обстрела на позициях он вместе с сослуживцем принял решение покинуть блиндаж и сдаться.

Войтенко также сообщил, что родился в Одесской области. Его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), когда он пришел в поликлинику оформить документы по уходу за матерью.

Ранее помощник гранатометчика Евгений Берестенко солдаты 31-го отдельного полка связи ВСУ отказались стрелять по российским бойцам в момент сдачи в плен. По его словам, украинцы проигнорировали приказ своих военачальников из-за желания выжить. По словам собеседника, ВС России подошли к дому, где укрывались бойцы украинской армии, и предложили сдаться. В ответ командиры по рации приказали открыть огонь.

