14 января 2026 в 15:46

Жительница Лабытнанги получила компенсацию за травму на крыльце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Лабытнанги получила 300 тыс. рублей компенсации за травму на крыльце, сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры. Она упала на скользком крыльце дома.

Ступени были сломаны и не очищены от снега, — заявили представители ведомства.

Из-за полученной травмы женщина обратилась за медицинской помощью — ей понадобились операция и стационарное лечение. Директору управляющей компании внесли представление об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что сотрудник аэропорта Санкт-Петербурга сломал ногу на перроне — он поскользнулся и получил перелом. Медики диагностировали у пострадавшего открытый перелом обеих костей правой голени — его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Ямал
переломы
лед
компенсации
