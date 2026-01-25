Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:28

В Казахстане поймали еще троих подозреваемых в жестоком убийстве после ДТП

В Шымкенте отправили в СИЗО еще троих участников смертельной драки после ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правоохранители Казахстана установили местонахождение еще троих участников драки в Шымкенте, сообщает MK.RU. Потасовка произошла после ДТП на перекрестке улиц Еримбетова и Рыскулова. Между водителями возник конфликт, в ходе которого к нему подключились люди, прибывшие к месту ЧП на третьем автомобиле.

Ругань быстро переросла в поножовщину, несколько человек были ранены. 40-летний мужчина скончался на месте, еще одного пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

На следующий день правоохранители задержали четверых подозреваемых, а теперь — еще троих. Отмечается, что злоумышленники скрывались в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Их отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Хулиганство» и «Похищение человека».

Ранее начальника полиции Шымкента и его заместителя уволили после громкого убийства 21-летней девушки Нурай Серикбай. Мужчину освободили от занимаемой им должности на фоне поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева оценить работу правоохранительных органов. Серикбай скончалась от ножевых ранений, нанесенных сталкером.

Казахстан
драки
ДТП
уголовные дела
поножовщина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней девушкой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Питомцы стали в истерике отгрызать хвосты из-за одной особенности хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.