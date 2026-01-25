В Казахстане поймали еще троих подозреваемых в жестоком убийстве после ДТП

Правоохранители Казахстана установили местонахождение еще троих участников драки в Шымкенте, сообщает MK.RU. Потасовка произошла после ДТП на перекрестке улиц Еримбетова и Рыскулова. Между водителями возник конфликт, в ходе которого к нему подключились люди, прибывшие к месту ЧП на третьем автомобиле.

Ругань быстро переросла в поножовщину, несколько человек были ранены. 40-летний мужчина скончался на месте, еще одного пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

На следующий день правоохранители задержали четверых подозреваемых, а теперь — еще троих. Отмечается, что злоумышленники скрывались в Тюлькубасском районе Туркестанской области. Их отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Хулиганство» и «Похищение человека».

Ранее начальника полиции Шымкента и его заместителя уволили после громкого убийства 21-летней девушки Нурай Серикбай. Мужчину освободили от занимаемой им должности на фоне поручения президента страны Касым-Жомарта Токаева оценить работу правоохранительных органов. Серикбай скончалась от ножевых ранений, нанесенных сталкером.