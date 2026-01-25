Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве

Жительница Москвы, утопившая в ванне пятилетнего сына, пыталась убить старшую дочь, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников. Как пишет источник, женщина проявляла агрессию после поездок, связанных с религиозными практиками.

Близкие описывают Александру как женщину с резкими перепадами настроения. В церковь она не ходила, но ездила «на службу иудаизма». Baza уточняет, что после одной из таких поездок произошла ссора со старшей дочерью, в ходе которой женщина чуть не убила ребенка камнем.

Как сообщает канал, родственники неоднократно призывали Александру обратиться к врачам, учитывая наследственное шизофреническое расстройство, но она отказывалась от медицинской помощи. Старшие сводные братья пытались через органы опеки отобрать у женщины сына, а отец молодых людей до сих пор находится под следствием по обвинению в педофилии, которое женщина выдвинула против него.

Ранее в Москве на Братеевской улице нашли тело малолетнего мальчика 2020 года рождения с признаками утопления. По данным прокуратуры, жительница призналась в его убийстве. Возбуждено уголовное дело.