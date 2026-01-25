Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 18:38

Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве

Baza сообщила, что утопившая сына мать пыталась убить старшую дочь

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жительница Москвы, утопившая в ванне пятилетнего сына, пыталась убить старшую дочь, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на родственников. Как пишет источник, женщина проявляла агрессию после поездок, связанных с религиозными практиками.

Близкие описывают Александру как женщину с резкими перепадами настроения. В церковь она не ходила, но ездила «на службу иудаизма». Baza уточняет, что после одной из таких поездок произошла ссора со старшей дочерью, в ходе которой женщина чуть не убила ребенка камнем.

Как сообщает канал, родственники неоднократно призывали Александру обратиться к врачам, учитывая наследственное шизофреническое расстройство, но она отказывалась от медицинской помощи. Старшие сводные братья пытались через органы опеки отобрать у женщины сына, а отец молодых людей до сих пор находится под следствием по обвинению в педофилии, которое женщина выдвинула против него.

Ранее в Москве на Братеевской улице нашли тело малолетнего мальчика 2020 года рождения с признаками утопления. По данным прокуратуры, жительница призналась в его убийстве. Возбуждено уголовное дело.

Москва
дети
родители
убийства
покушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эта история заканчивается»: Лепс расстался с 19-летней невестой
Исполнитель роли Волан-де-Морта намекнул на своего приемника в сериале
Врачи рассказали, как сохранить здоровье запястий при нагрузках
Найдена неожиданная связь между жуткими травмами питомцев и стрессом хозяев
«Невероятный рывок»: Рябков высказался о новых видах оружия
«Пощечина всем»: от Трампа потребовали извинений за резкие слова о НАТО
Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами»
Как приготовить салат с креветками за 15 минут: проверенный способ
Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать
На Западе возмутились нахальным поведением Зеленского в Давосе
Украина получила от Франции БПЛА с дальностью полета до 500 километров
Россиянам раскрыли, что вызывает геморрой
В Раде пожаловались на новую схему «Энергоатома»
Мурманский блэкаут «взял в заложники» туристов из Китая
«Мы знаем имена»: посол РФ допустил предательство захваченного США Мадуро
В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией
Мобилизация мужчины прямо из туалета на АЗС в Полтаве попала на видео
Консульство оценило угрозу для россиян из-за вспышки вируса Нипах в Индии
Стало известно о новых подробностях убийства пятилетнего ребенка в Москве
Во Франции высказались о претензиях США на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше
Россия

Багровое зарево под Одессой, Долину «сглазила» Пугачева? Что будет дальше

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.